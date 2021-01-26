Переход в "ПСЖ"? Месси с семьей принялся за изучение французского языка

Контракт Месси с "Барселоной" заканчивается летом 2021 года.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси вместе со своей семьей учит французский язык. Этот факт может натолкнуть на мысль о том, что футболист планирует перебраться в французский "ПСЖ".

Об этом сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на слова журналиста Canal+ Жоффруа Гаретье.

"Месси и вся его семья, его жена и дети, берут уроки французского языка. Зачем ему учить французский, если он собирается переходить в "Манчестер Сити"? Это бессмысленно. Я уверен в этой информации, она из очень надежного источника", – сказал журналист.

Контракт Месси с "Барселоной" заканчивается летом 2021 года.

Издание отмечает, что неделю назад спортивный директор "ПСЖ" Леонардо ясно дал понять намерения французского клуба.

"Такие игроки, как Месси, всегда будут в списке "ПСЖ", – сказал он в интервью France Football.

Сам Месси недавно заявил, что не общается с другими клубами по поводу возможного перехода. А главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу считает, что для именитого аргентинца пришло время покинуть "Барселону".