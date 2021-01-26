Перехід до "ПСЖ"? Мессі із сім'єю взявся за вивчення французької мови

Контракт Мессі з "Барселоною" закінчується влітку 2021 року.

Нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі разом із своєю сім'єю вчить французьку мову. Цей факт може наштовхнути на думку про те, що футболіст планує перейти до французького "ПСЖ".

Про це повідомляє Mundo Deportivo, посилаючись на слова журналіста Canal + Жоффруа Гарета.

"Мессі та вся його родина, його дружина й діти, беруть уроки французької мови. Навіщо йому вчити французьку, якщо він збирається переходити в "Манчестер Сіті"? Це безглуздо. Я впевнений в цій інформації, вона з дуже надійного джерела", — сказав журналіст.

Контракт Мессі з "Барселоною" закінчується влітку 2021 року.

Видання зазначає, що тиждень тому спортивний директор "ПСЖ" Леонардо чітко дав зрозуміти наміри французького клубу.

"Такі гравці, як Мессі, завжди будуть у списку ПСЖ", — сказав він в інтерв'ю France Football.

Сам Мессі нещодавно заявив, що не спілкується з іншими клубами з приводу можливого переходу. А головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу вважає, що для відомого аргентинця настав час покинути "Барселону".