Луческу: Месси пора уходить из "Барселоны"

Наставник "бело-синих" признался, что капризные игроки и большие таланты всегда были для него проблемой.

Главный тренер киевского "Динамо" Мирча Луческу заявил, что для именитого аргентинца Лионеля Месси пришло время покинуть "Барселону".

Об этом сообщает Prosport.ro.

"Месси – молчаливый парень. Отсюда и начинаются проблемы. Все неудачи "Барселоны" ложатся на плечи Месси. Думаю, ему пора уходить", – сказал Луческу.

Румынский специалист признался, что ему тоже было сложно работать с именитыми игроками.

"Я не думаю, что Месси станет уничтожителем тренеров. Все понимают, что Лео – особенный. Что, если бы я осмелился работать с ним? Вы знаете, что капризные игроки и большие таланты всегда были для меня проблемой. Вспомнить Лупу, Сергена и даже Роналдо", – сказал Луческу.

Напомним, в недавнем драматичном матче за Суперкубок Испании "Барселона" уступила "Атлетико" (Бильбао). На 120-й минуте капитана каталонцев Лионеля Месси удалили с поля. Перед этим он провоцировал форварда соперников, слегка ударив его по затылку. Арбитр пересмотрел на видеозаписи этот момент и показал аргентинцу красную карточку. Это было первое удаление Месси за всю историю игры в футболке "Барселоны". В момент удаления Месси "Барса" проигрывала 2:3, таким счет и остался.

Месси недавно заявил, что не общается с другими клубами по поводу возможного перехода, но в то же время отметил, что не прочь продолжить карьеру в профессиональной футбольной лиге США – Major League Soccer (MLS).