У Месси сдали нервы, а его "Барселона" упустила Суперкубок

"Барселона" уже 1,5 года остается без турнирных трофеев.

На 120-й минуте драматичного матча за Суперкубок Испании между "Барселоной" и "Атлетик" (Бильбао) капитана каталонцев Лионеля Месси удалили с поля. Перед этим он провоцировал форварда соперников, слегка ударив его по затылку. Арбитр пересмотрел на видеозаписи этот момент и показал аргентинцу красную карточку. Это первое удаление Месси за всю историю игры в футболке "Барселоны", сообщило издание Tribuna.com.

В момент удаления Месси "Барса" проигрывала 2:3, таким счет и остался. Но на протяжении основного времени матча она дважды вела в счете.

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"Барселона" уже 1,5 года остается без турнирных трофеев.

Напомним, Месси забил свой 644-й гол за "Барселону", побив рекорд бразильца Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. Рекорд держался более 40 лет.

Месси заявил, что не общается с другими клубами по поводу возможного перехода, но в то же время отметил, что не прочь продолжить карьеру в профессиональной футбольной лиге США – Major League Soccer (MLS).