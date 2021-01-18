У Мессі здали нерви, а його "Барселона" втратила Суперкубок

"Барселона" вже 1,5 року залишається без турнірних трофеїв.

На 120-й хвилині драматичного матчу за Суперкубок Іспанії між "Барселоною" і "Атлетик" (Більбао) капітана каталонців Ліонеля Мессі видалили з поля. Перед цим він провокував форварда суперників, злегка вдаривши його по потилиці. Арбітр переглянув на відеозаписі цей момент і показав аргентинцеві червону картку. Це перше вилучення Мессі за всю історію гри в футболці "Барселони", повідомило видання Tribuna.com.

У момент видалення Мессі "Барса" програвала 2: 3, таким рахунок і залишився. Але протягом основного часу матчу вона двічі вела в рахунку.

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"Барселона" вже 1,5 року залишається без турнірних трофеїв.

Нагадаємо, Мессі забив свій 644-й гол за "Барселону", побивши рекорд бразильця Пеле за кількістю забитих м'ячів за один клуб. Рекорд тримався більше 40 років.

Мессі заявив, що не спілкується з іншими клубами з приводу можливого переходу, але в той же час відзначив, що не проти продовжити кар'єру в професійній футбольній лізі США — Major League Soccer (MLS).