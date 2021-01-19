Луческу: Мессі час іти з "Барселони"

Наставник "біло-синіх" зізнався, що примхливі гравці та великі таланти завжди були для нього проблемою.

Головний тренер київського "Динамо" Мірча Луческу заявив, що для іменитого аргентинця Ліонеля Мессі прийшов час покинути "Барселону".

Про це повідомляє Prosport.ro.

"Мессі — мовчазний хлопець. Звідси і починаються проблеми. Всі невдачі "Барселони" лягають на плечі Мессі. Думаю, йому час іти", — сказав Луческу.

Румунський фахівець зізнався, що йому теж було складно працювати з іменитими гравцями.

"Я не думаю, що Мессі стане знищувачем тренерів. Всі розуміють, що Лео — особливий. Що, якби я наважився працювати з ним? Ви знаєте, що примхливі гравці і великі таланти завжди були для мене проблемою. Згадати Лупу, Сергена і навіть Роналду", — додав Луческу.

Нагадаємо, в недавньому драматичному матчі за Суперкубок Іспанії "Барселона" поступилася "Атлетіко" (Більбао). На 120-й хвилині капітана каталонців Ліонеля Мессі вилучили з поля. Перед цим він провокував форварда суперників, злегка вдаривши його по потилиці. Арбітр переглянув на відеозаписі цей момент і показав аргентинцеві червону картку. Це було перше вилучення Мессі за всю історію гри у футболці "Барселони". У момент видалення Мессі "Барса" програвала 2:3, таким рахунок і залишився.

Мессі нещодавно заявив, що не спілкується з іншими клубами із приводу можливого переходу, але в той же час відзначив, що не проти продовжити кар'єру у професійній футбольній лізі США — Major League Soccer (MLS).