Чемпионат мира-2021 по современному пятиборью перенесли из Минска в Каир

Международный союз современного пятиборья принял такое решение в связи с нестабильной политической ситуацией в Беларуси.

Столица Египта Каир примет чемпионат мира-2021 по современному пятиборью вместо Минска. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза современного пятиборья (UIPM).

В коммюнике отмечается, что решение UIPM связано с нестабильной политической ситуацией в Беларуси.

Мировое первенство пройдет в Каире с 7 по 13 июня. Конкретное место проведения чемпионата будет объявлено в ближайшие дни.

"Этот шаг является еще одной демонстрацией возможностей Египта проводить мировые соревнования – африканская страна также проведет юношеский и молодежный чемпионаты мира UIPM 2021 в Александрии в июле, на пять месяцев позже, чем первоначально планировалось", – говорится в сообщении.

Чемпионат мира по пятиборью 2021 года станет последней возможностью для квалификации спортсменов на перенесенные Олимпийские игры 2020 года в Токио, которые состоятся в этом году.

В 2017 году Каир уже принимал ЧМ по современному пятиборью. Кроме этого, в городе регулярно проходят этапы Кубка мира.

Белорусская федерация современного пятиборья назвала решение о переносе мирового первенства из Минска политизированным и идущим "вразрез с принципами олимпизма".

Современное пятиборье – вид спорта из класса спортивных многоборий, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур (конные состязания), фехтование, стрельба, бег, плавание. Пятиборье разделяется на мужское и женское и по возрасту.

Напомним, Международная федерация хоккея на льду ("International Ice Hockey Federation", IIHF) официально объявила, что переносит чемпионат мира по хоккею 2021 года из столицы Беларуси. Официальной причиной такого решения Федерация называет "неспособность обеспечить безопасность команд, зрителей и официальных лиц", если турнир будет проходить в Минске.