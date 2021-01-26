Чемпіонат світу-2021 із сучасного п'ятиборства перенесли з Мінська до Каїра

Міжнародний союз сучасного п'ятиборства ухвалив таке рішення у зв'язку з нестабільною політичною ситуацією в Білорусі.

Столиця Єгипту Каїр прийме чемпіонат світу-2021 із сучасного п'ятиборства замість Мінська. Про це повідомляє прес-служба Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (UIPM).

У комюніке наголошується, що рішення UIPM пов'язане з нестабільною політичною ситуацією в Білорусі.

Світова першість відбудеться в Каїрі з 7 по 13 червня. Конкретне місце проведення чемпіонату оголосять найближчими днями.

"Цей крок є ще однією демонстрацією можливостей Єгипту проводити світові змагання — африканська країна також проведе юнацький та молодіжний чемпіонати світу UIPM 2021 в Олександрії в липні, на п'ять місяців пізніше, ніж спочатку планувалося", — йдеться в повідомленні.

Чемпіонат світу з п'ятиборства 2021 року стане останньою можливістю для кваліфікації спортсменів на перенесені Олімпійські ігри 2020 року в Токіо, які відбудуться цього року.

У 2017 році Каїр вже приймав ЧС із сучасного п'ятиборства. Крім цього, у місті регулярно проходять етапи Кубка світу.

Білоруська федерація сучасного п'ятиборства назвала рішення про перенесення світової першості з Мінська політизованим і таким, що йде "врозріз із принципами олімпізму".

Сучасне п'ятиборство — вид спорту з класу спортивних багатоборств, в якому учасники змагаються в п'яти дисциплінах: конкур (кінні змагання), фехтування, стрільба, біг, плавання. П'ятиборство розділяється на чоловіче і жіноче та за віком.

Нагадаємо, Міжнародна федерація хокею на льоду ("International Ice Hockey Federation", IIHF) офіційно оголосила, що переносить чемпіонат світу з хокею 2021 року зі столиці Білорусі. Офіційною причиною такого рішення Федерація називає "нездатність забезпечити безпеку команд, глядачів та офіційних осіб", якщо турнір проходитиме в Мінську.