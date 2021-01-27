Украинка Анастасия Меркушина завоевала "серебро" на чемпионате Европы по биатлону

Наша спортсменка закрыла все 20 мишеней, но уступила 3 секунды польке Монике Гойниш на дистанции.

Украинская биатлонистка Анастасия Меркушина завоевала серебряную медаль на чемпионате Европы по биатлону, который стартовал в польском Душники-Здруй.

Об этом сообщает iSport.

В индивидуальной гонке Анастасия поразила все 20 мишеней на четырех огневых рубежах, но на дистанции проиграла 3 секунды польке Монике Гойниш, которая допустила один промах.

Польская спортсменка стартовала позже украинки, поэтому на финишном круге могла контролировать свой ход и отыгрывать необходимое время.

"Бронзу завоевала представительница России Лариса Куклина, которая тоже допустила один промах.

Индивидуальная гонка. Женщины:

Моника Хойниш-Старега (0+1+0+0) 45:17,1 Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +2,9 Лариса Куклина (0+0+1+0) +15,5

26-летняя воспитанница тернопольской школы биатлона Анастасия Меркушина – участница Кубка мира в составе сборной Украины. Чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы среди юниоров, четырёхкратная чемпионка мира среди юниоров по летнему биатлону, неоднократный призёр юниорских соревнований.

Напомним, украинская биатлонистка Юлия Джима выиграла "серебро" в индивидуальной гонке на 15 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольц-Антерсельве.