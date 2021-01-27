Українка Анастасія Меркушина завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону

Наша спортсменка закрила всі 20 мішеней, але поступилася на 3 секунди польці Моніці Гойніш на дистанції.

Українська біатлоністка Анастасія Меркушина завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з біатлону, який стартував в польському Душники-Здруй.

Про це повідомляє iSport.

В індивідуальних перегонах Анастасія вразила всі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах, але на дистанції програла на 3 секунди польці Моніці Гойніш, яка допустила один промах.

Польська спортсменка стартувала пізніше українки, тому на фінішному колі могла контролювати свій хід і відігравати необхідний час.

"Бронзу завоювала представниця Росії Лариса Кукліна, яка теж допустила один промах.

Індивідуальні перегони. Жінки:

Моніка Гойніш-Старега (0 + 1 + 0 + 0) 45: 17,1 Анастасія Меркушина (0 + 0 + 0 + 0) +2,9 Лариса Кукліна (0 + 0 + 1 + 0) +15,5

26-річна вихованка тернопільської школи біатлону Анастасія Меркушина — учасниця Кубка світу в складі збірної України. Чемпіонка світу і триразова чемпіонка Європи серед юніорів, чотириразова чемпіонка світу серед юніорів з літнього біатлону, неодноразовий призер юніорських змагань.

Нагадаємо: українська біатлоністка Юлія Джима виграла "срібло" в індивідуальних перегонах на 15 км на етапі Кубка світу в італійському Антхольц-Антерсельві.