Українка Анастасія Меркушина завоювала "срібло" на чемпіонаті Європи з біатлону
Наша спортсменка закрила всі 20 мішеней, але поступилася на 3 секунди польці Моніці Гойніш на дистанції.
Українська біатлоністка Анастасія Меркушина завоювала срібну медаль на чемпіонаті Європи з біатлону, який стартував в польському Душники-Здруй.
Про це повідомляє iSport.
В індивідуальних перегонах Анастасія вразила всі 20 мішеней на чотирьох вогневих рубежах, але на дистанції програла на 3 секунди польці Моніці Гойніш, яка допустила один промах.
Польська спортсменка стартувала пізніше українки, тому на фінішному колі могла контролювати свій хід і відігравати необхідний час.
"Бронзу завоювала представниця Росії Лариса Кукліна, яка теж допустила один промах.
Індивідуальні перегони. Жінки:
- Моніка Гойніш-Старега (0 + 1 + 0 + 0) 45: 17,1
- Анастасія Меркушина (0 + 0 + 0 + 0) +2,9
- Лариса Кукліна (0 + 0 + 1 + 0) +15,5
26-річна вихованка тернопільської школи біатлону Анастасія Меркушина — учасниця Кубка світу в складі збірної України. Чемпіонка світу і триразова чемпіонка Європи серед юніорів, чотириразова чемпіонка світу серед юніорів з літнього біатлону, неодноразовий призер юніорських змагань.
Нагадаємо: українська біатлоністка Юлія Джима виграла "срібло" в індивідуальних перегонах на 15 км на етапі Кубка світу в італійському Антхольц-Антерсельві.