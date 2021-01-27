Подготовка к отбору ЧМ-2021: Сборная Украины проведет товарищеский спарринг с Болгарией

Вместе с официальными поединками "сине-желтые" в 2021 году проведут 15 матчей.

В рамках подготовки к отборочному матчу на Чемпионат мира-2022 против сборной Боснии и Герцеговины, сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Болгарии.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко в Facebook.

Поединок Украина - Болгария пройдет 11 ноября 2021 года. Матч со сборной Боснии и Герцеговины назначен на 16 ноября.

"Напомню, что эти матчи пройдут в Украине, и мы планируем провести их в разных местах, ведь сборная Украины – это команда, объединяющая страну!", – написал Павелко.

Он добавил, что количество товарищеских матчей сборной Украины в этом году может увеличиться, но переговоры с возможными соперниками еще продолжаются.

В других товарищеских матчах этого года команда Андрея Шевченко встретится с Бахрейном, Северной Ирландией и Кипром. Всего, вместе с официальными поединками, "сине-желтые" в 2021 году проведут 15 матчей.

Напомним, в 2021 году сборная Украины примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.