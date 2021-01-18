Сборная Украины проведет не менее 11 официальных матчей в 2021 году, – УАФ

Команда Андрея Шевченко примет участие в финальной части Евро-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.

Национальная сборная Украины по футболу в 2021 году должна провести как минимум 11 поединков в двух официальных турнирах.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ)

Команда Андрея Шевченко примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.

Количество матчей сборной Украины на Евро-2020 может увеличиться, если наши футболисты выйдут в плей-офф турнира.

Также возможно проведение товарищеских встреч в утвержденные ФИФА окна: 31 мая – 8 июня, 7-8 сентября и 11-13 ноября.

Календарь матчей национальной сборной Украины 2021 (по состоянию на 18.01.2021):

24 марта: Франция – Украина. ЧМ-2022 (21.45)

28 марта: Украина – Финляндия. ЧМ-2022 (21.45, Львов)

31 марта: Украина – Казахстан. ЧМ-2022 (21.45, Львов)

13 июня: Голландия – Украина. Евро-2020 (22.00, Амстердам)

17 июня: Украина – Северная Македония. Евро-2020 (16.00, Бухарест)

21 июня: Украина – Австрия. Евро-2020 (19.00, Бухарест)

1 сентября: Казахстан – Украина. ЧМ-2022 (17.00)

4 сентября: Украина – Франция. ЧМ-2022 (21.45)

9 октября: Финляндия – Украина. ЧМ-2022 (19.00)

12 октября: Украина – Босния и Герцеговина. ЧМ-2022 (21.45)

16 ноября: Босния и Герцеговина – Украина. ЧМ-2022 (21.45).

Календарь будет дополняться по мере поступления данных о предстоящих матчах национальной сборной Украины.

Напомним, Андрей Шевченко вошел в ТОП-20 лучших тренеров национальных сборных десятилетия в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS). По итогам 2020 года, сборная Украины смогла сохранить место в топ-25 лучших команд мира.