Збірна України проведе не менше 11 офіційних матчів у 2021 році, — УАФ
Команда Андрія Шевченка візьме участь у фінальній частині Євро-2020, а також виступить у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Національна збірна України з футболу в 2021 році повинна провести як мінімум 11 поєдинків в двох офіційних турнірах.
Про це повідомляє прес-служба Української асоціації футболу (УАФ)
Команда Андрія Шевченка візьме участь у фінальній частині перенесеного у зв'язку з пандемією чемпіонату Європи-2020 року, а також виступить у кваліфікації чемпіонату світу-2022.
Кількість матчів збірної України на Євро-2020 може збільшитися, якщо наші футболісти вийдуть в плей-офф турніру.
Також можливе проведення товариських зустрічей в затверджені ФІФА вікна: 31 травня — 8 червня, 7-8 вересня і 11-13 листопада.
Календар матчів національної збірної України 2021 (станом на 18.01.2021):
- 24 березня: Франція — Україна. ЧС-2022 (21.45)
- 28 березня: Україна — Фінляндія. ЧС-2022 (21.45, Львів)
- 31 березня: Україна — Казахстан. ЧС-2022 (21.45, Львів)
- 13 червня: Голландія — Україна. Євро-2020 (22.00, Амстердам)
- 17 червня: Україна — Північна Македонія. Євро-2020 (16.00, Бухарест)
- 21 червня: Україна — Австрія. Євро-2020 (19.00, Бухарест)
- 1 вересня: Казахстан — Україна. ЧС-2022 (17.00)
- 4 вересня: Україна — Франція. ЧС-2022 (21.45)
- 9 жовтня: Фінляндія — Україна. ЧС-2022 (19.00)
- 12 жовтня: Україна — Боснія і Герцеговина. ЧС-2022 (21.45)
- 16 листопада: Боснія і Герцеговина — Україна. ЧС-2022 (21.45).
Календар доповнюватиметься в міру надходження даних про майбутні матчі національної збірної України.
Нагадаємо, Андрій Шевченко увійшов до ТОП-20 кращих тренерів національних збірних десятиліття в рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS). За підсумками 2020 року, збірна України змогла зберегти місце в топ-25 кращих команд світу.