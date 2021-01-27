Підготовка до відбору ЧС-2021: Збірна України проведе товариський спаринг із Болгарією

Разом з офіційними поєдинками "синьо-жовті" у 2021 році проведуть 15 матчів.

У рамках підготовки до відбіркового матчу на Чемпіонат світу-2022 проти збірної Боснії та Герцеговини, збірна України проведе товариський матч зі збірною Болгарії.

Про це повідомив президент УАФ Андрій Павелко у Facebook.

Поєдинок Україна — Болгарія відбудеться 11 листопада 2021 року. Матч зі збірною Боснії та Герцеговини призначено на 16 листопада.

"Нагадаю, що ці матчі відбудуться в Україні, і ми плануємо провести їх у різних місцях, адже збірна України — це команда, яка об'єднує країну!", — написав Павелко.

Він додав, що кількість товариських матчів збірної України цьогоріч може збільшитися, але перемовини з можливими суперниками ще тривають.

В інших товариських матчах цього року команда Андрія Шевченка зустрінеться з Бахрейном, Північною Ірландією та Кіпром. Усього, разом з офіційними поєдинками, "синьо-жовті" у 2021 році проведуть 15 матчів.

Нагадаємо, у 2021 році збірна України візьме участь у фінальній частині перенесеного в зв'язку з пандемією чемпіонату Європи-2020 року, а також виступить у кваліфікації Чемпіонату світу-2022.