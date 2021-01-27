"Барселона" на грани банкротства, Месси не выплатили зарплату, – СМИ

74% доходов клуба идет на зарплату футболистам, которую выплачивают два раза в год сразу за шесть месяцев: в июне и декабре.

Каталонский футбольный гранд "Барселона" находится на грани банкротства. Долги клуба выросли до 1,2 млрд евро, а ведущим игрокам клуба, включая Лионеля Месси, не выплатили зарплату за последние полгода.

Об этом сообщает издание talkSPORT.

Издание отмечает, что краткосрочные долги клуба составляют 730 млн евро. Еще 266 млн евро клуб должен выплатить банкам до 30 июня.

74% доходов "Барселоны" идет на зарплату футболистам, которую выплачивают два раза в год сразу за шесть месяцев: в июне и декабре. Последнюю выплату задержали, и перенесли на февраль.

К тому же, "Барселона" должна погасить 126 млн евро задолженности перед другими футбольными клубами за купленных игроков.

К примеру, каталонская команда должна английскому "Ливерпулю" 29 млн евро за приобретенного в 2018 году игрока Филиппе Коутиньо, голландскому "Аяксу" 16 млн евро за Френки де Йонга и 10 млн евро французскому "Бордо" за Малкольма.

"Финансовая ситуация в« Барселоне абсолютно безнадежная", – сказал изданию журналист Гиллем Балаге.

Он добавил, что некоторые долги можно отдать постепенно.

"Но срочная, срочная задолженность составляет около 700 миллионов евро", – сказал он.

"Это означает, что они не смогли полностью выплатить зарплату игрокам. И как им в этом случае поступать? Что ж, некоторые говорят, что можно продать некоторые активы "Барселоны", включая игроков. Но это очень сложная ситуация. Чтобы пережить ее, "Барселоне" нужно принять важные решения", – сказал журналист.

Напомним, как сообщала испанская пресса, нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси вместе со своей семьей учит французский язык. Этот факт может натолкнуть на мысль о том, что футболист планирует перебраться в французский "ПСЖ".