"Барселона" на межі банкрутства, Мессі не виплатили зарплату, — ЗМІ

74% доходів клубу йде на зарплату футболістам, яку виплачують двічі на рік одразу за шість місяців: у червні й грудні.

Каталонський футбольний гранд "Барселона" знаходиться на межі банкрутства. Борги клубу зросли до 1,2 млрд євро, а провідним гравцям клубу, зокрема Ліонелю Мессі, не виплатили зарплату за останні півроку.

Про це повідомляє видання talkSPORT.

Видання зазначає, що короткострокові борги клубу складають 730 млн євро. Ще 266 млн євро клуб повинен виплатити банкам до 30 червня.

74% доходів "Барселони" йде на зарплату футболістам, яку виплачують двічі на рік одразу за шість місяців: у червні й грудні. Останню виплату затримали, і перенесли на лютий.

До того ж, "Барселона" повинна погасити 126 млн євро заборгованості перед іншими футбольними клубами за придбаних гравців.

Наприклад, каталонська команда повинна англійському "Ліверпулю" 29 млн євро за придбаного в 2018 році гравця Філіппе Коутінью, голландському "Аяксу" 16 млн євро за Френкі де Йонга і 10 млн євро французькому "Бордо" за Малкольма.

"Фінансова ситуація в «Барселоні» абсолютно безнадійна", — сказав виданню журналіст Гіллем Балаге.

Він додав, що деякі борги можна віддати поступово.

"Але термінова, термінова заборгованість становить близько 700 мільйонів євро", — сказав він.

"Це означає, що вони не змогли повністю виплатити зарплату гравцям. І що їм у цьому випадку робити? Що ж, деякі кажуть, що можна продати деякі активи "Барселони", а також і гравців. Але це дуже складна ситуація. Щоб пережити її, "Барселоні" треба ухвалити важливі рішення", — сказав журналіст.

Нагадаємо, як повідомляла іспанська преса, нападник "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі разом зі своєю сімʼєю вчить французьку мову. Цей факт може наштовхнути на думку про те, що футболіст планує перейти до французького "ПСЖ".