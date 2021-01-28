Отборочный цикл молодежного Евро-2023: сборная Украины узнала имена соперников

На чемпионат Европы сразу выйдут победители групп и лучшая из команд, занявших второе место.

Согласно результатам жеребьевки отборочного турнира Евро-2023 среди молодежных сборных U-21, который стартует в марте этого года и продлится до лета 2022 года, соперниками сборной Украины стали команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Об этом сообщает iSport.

На чемпионат Европы сразу выйдут победители групп и лучшая из команд, занявших второе место. Остальные команды, занявшие второе место, сыграют в плей-офф.

Результаты жеребьевки:

Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония

Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино

Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта

Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн

Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар

Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния, Черногория, Люксембург

Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра

Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фареры, Армения

Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан

Румыния и Грузия – хозяева предстоящего Евро-2023. Соответственно, они пройдут в финальную часть без отбора.

Напомним, национальная сборная Украины в 2021 году примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.