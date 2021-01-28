Отборочный цикл молодежного Евро-2023: сборная Украины узнала имена соперников
На чемпионат Европы сразу выйдут победители групп и лучшая из команд, занявших второе место.
Согласно результатам жеребьевки отборочного турнира Евро-2023 среди молодежных сборных U-21, который стартует в марте этого года и продлится до лета 2022 года, соперниками сборной Украины стали команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.
Об этом сообщает iSport.
На чемпионат Европы сразу выйдут победители групп и лучшая из команд, занявших второе место. Остальные команды, занявшие второе место, сыграют в плей-офф.
Результаты жеребьевки:
- Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония
- Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино
- Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта
- Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн
- Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар
- Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния, Черногория, Люксембург
- Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра
- Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фареры, Армения
- Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан
Румыния и Грузия – хозяева предстоящего Евро-2023. Соответственно, они пройдут в финальную часть без отбора.
Напомним, национальная сборная Украины в 2021 году примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.