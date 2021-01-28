Відбірковий цикл молодіжного Євро-2023: збірна України дізналася імена суперників

На чемпіонат Європи відразу вийдуть переможці груп і кращі з команд, які посіли другі місця.

Згідно з результатами жеребкування відбіркового турніру Євро-2023 серед молодіжних збірних U-21, що стартує в березні цього року і триватиме до літа 2022 року, суперниками збірної України стали команди Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів і Вірменії.

Про це повідомляє iSport.

На чемпіонат Європи відразу вийдуть переможці груп і кращі з команд, які посіли другі місця. Решта команд, які посіли другі місця, зіграють у плей-офф.

Результати жеребкування:

Група A: Хорватія, Австрія, Норвегія, Фінляндія, Азербайджан, Естонія

Група B: Німеччина, Польща, Ізраїль, Угорщина, Латвія, Сан-Марино

Група C: Іспанія, Росія, Словаччина, Північна Ірландія, Литва, Мальта

Група D: Португалія, Греція, Ісландія, Білорусь, Кіпр, Ліхтенштейн

Група E: Нідерланди, Швейцарія, Болгарія, Уельс, Молдова, Гібралтар

Група F: Італія, Швеція, Ірландія, Боснія, Чорногорія, Люксембург

Група G: Англія, Чехія, Словенія, Албанія, Косово, Андорра

Група H: Франція, Сербія, Україна, Північна Македонія, Фарери, Вірменія

Група I: Данія, Бельгія, Туреччина, Шотландія, Казахстан

Румунія і Грузія — господарі майбутнього Євро-2023. Відповідно, вони пройдуть у фінальну частину без відбору.

Нагадаємо: національна збірна України у 2021 році візьме участь у фінальній частині перенесеного у зв'язку з пандемією чемпіонаті Європи-2020 року, а також виступить у кваліфікації чемпіонату світу-2022.