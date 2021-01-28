Ставки растут! Усик может получить $ 5млн, если позволит Джошуа подраться с Фьюри

За свои бои украинец не получал подобные суммы. Личным рекордом Усика стал бой с Тони Беллью, за который он получил 2,5 млн евро.

Похоже, что отсрочка боя с чемпионом мира по версиям WBO, WBA и IBF Энтони Джошуа может принести украинскому супертяжеловесу Александру Усику небывалую прибыль. За временный отказ от чемпионского поединка украинец может получить даже не 2,71 млн долларов, как говорил ранее промоутер Джошуа Эдди Хирн, а в два раза больше – 5 млн. долларов. Ставки растут!

Об этом сообщает польское издание Ringpolska.pl.

Ни за один из своих поединков ранее Александр Усик не получал таких денег. Рекордным для украинца был гонорар за поединок с Тони Беллью в 2018 году. Он составил 2,5 млн евро – порядка 3 млн долларов.

Александр Усик является обязательным претендентом на пояс WBO, и поэтому Джошуа должен, либо провести его защиту с украинцем, либо отказаться от титула, чтобы встретиться с Фьюри.

После решения вопроса с Усиком Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа смогут в июне оспорить звание абсолютного чемпиона мира в супертяжах, включая пояс WBO. При этом британцы получат по $100 млн каждый.

Украинец же может подраться за временный титул WBO с британцем Джо Джойсом. А потом победителя поединка Джошуа – Фьюри обяжут в течении 180 дней провести поединок с победителем боя Усик – Джойс.

Отметим, Александр Усик оказался на пятом месте онлайн-рейтинга самых влиятельных украинцев от focus.ua и на первом месте — в группе "Кумиры". За него отдали 2184 читательских голоса.