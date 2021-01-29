Вызов УЕФА: стали известны 15 клубов, которые создадут европейскую футбольную Суперлигу

Украинских команд в списке потенциальных участников нет.

Ведущие футбольные лиги Европы готовы бросить вызов УЕФА и ФИФА и создать Суперлигу, в которую войдут 20 европейских грандов, 15 из которых будут иметь статус постоянных участников.

Об этом сообщает итальянская La Repubblica.

По информации издания, только три клуба из Италии, "Ювентус", "Милан" и "Интер", будут включены в потенциальную европейскую Суперлигу, которую планируют запустить в сезоне 2022 – 2023.

Всего будет 20 участников, 15 из которых будут иметь статус постоянных членов-учредителей: три из итальянской Серии А ("Ювентус", "Милан", "Интер"), шесть из английской Премьер-лиги ("Арсенал", "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм", "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед"), три из испанской Ла Лиги ("Атлетико" Мадрид, "Барселона" и "Реал" Мадрид), две из немецкой Бундеслиги ("Бавария" и "Боруссия" Дортмунд) и "ПСЖ" из чемпионата Франции.

Каждый клуб Суперлиги должен иметь гарантированный доход в размере 350 млн евро за сезон.

Команды будут разбиты на две группы по 10 участников.

Первые четыре команды из каждой группы выходят в плей-офф, чтобы определить победителя, а пять лучших клубов будут квалифицированы на мировой клубный чемпионат.

Между тем, УЕФА планирует представить новый формат проведения Лиги чемпионов в 2024-2027 годах. На групповом этапе каждая команда должна будет сразиться с десятью разными соперниками. После этого лучшие 16 клубов выйдут в плей-офф. Команда, которая займет в турнирной таблице первое место, будет играть с 16-м местом, вторая – с 15-м, и так далее. Такая система используется в плей-офф НБА.

Те же команды, которые займут 17-24 места, отправятся в плей-офф Лиги Европы.

Напомним, в УЕФА рассматривали создание еврокубкового турнира – Лиги конференций. Предполагалось, что в нем будут принимать участие 32 команды, которые будут разделены на восемь групп по четыре команды. Победитель турнира получал бы возможность в следующем сезоне сыграть в Лиге Европы.