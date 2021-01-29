Виклик УЄФА: стали відомі 15 клубів, які створять європейську футбольну Суперлігу

Українських команд у списку потенційних учасників немає.

Провідні футбольні ліги Європи готові кинути виклик УЄФА і ФІФА і створити Суперлігу, до якої увійдуть 20 європейських грандів, 15 з яких будуть мати статус постійних учасників.

Про це повідомляє італійська La Repubblica.

За інформацією видання, тільки три клуби з Італії, "Ювентус", "Мілан" та "Інтер", будуть включені до потенційної європейської Суперліги, яку планують запустити в сезоні 2022 — 2023.

Усього буде 20 учасників, 15 з яких будуть мати статус постійних членів-засновників: три з італійської Серії А ( "Ювентус", "Мілан", "Інтер"), шість з англійської Прем'єр-ліги ( "Арсенал", "Челсі", "Ліверпуль", "Тоттенхем", "Манчестер Сіті" і "Манчестер Юнайтед"), три з іспанської Ла Ліги ( "Атлетіко" Мадрид, "Барселона" і "Реал" Мадрид), дві з німецької Бундесліги ( "Баварія" і " Боруссія "Дортмунд) і "ПСЖ" з чемпіонату Франції.

Кожен клуб Суперліги повинен мати гарантований дохід у розмірі 350 млн євро за сезон.

Команди будуть розбиті на дві групи по 10 учасників.

Перші чотири команди з кожної групи виходять у плей-офф, щоб визначити переможця, а п'ять кращих клубів будуть кваліфіковані на світовий клубний чемпіонат.

Тим часом УЄФА планує представити новий формат проведення Ліги чемпіонів у 2024-2027 роках. На груповому етапі кожна команда повинна буде битися з десятьма різними суперниками. Після цього кращі 16 клубів вийдуть у плей-офф. Команда, яка посяде в турнірній таблиці перше місце, буде грати з 16-м місцем, друга — з 15-м, і так далі. Така система використовується в плей-офф НБА.

Ті ж команди, які посядуть 17-24 місця, відправляться в плей-офф Ліги Європи.

Нагадаємо: в УЄФА розглядали створення єврокубкового турніру — Ліги конференцій. Передбачалося, що в ньому будуть брати участь 32 команди, які будуть розділені на вісім груп по чотири команди. Переможець турніру отримував би можливість у наступному сезоні зіграти в Лізі Європи.