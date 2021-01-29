Украинские фаны не смогут посетить матчи группового этапа перенесенного Евро-2020, – The Times

Потенциально, это будет возможно только на стадии плей-офф при помощи чартерных рейсов. В УЕФА рассчитывают на 2-3 тысячи иностранных болельщиков.

Только местные футбольные болельщики будут допущены на стадионы во время проведения группового этапа перенесенного Евро-2020, которое пройдет в 12 разных городах Европы. Иностранные зрители в ограниченном количестве могут быть допущены только на матчи стадии плей-офф.

Такое решение было принято официальными лицами УЕФА и представителями 12 организаций, принимающих Евро-2020, сообщает The Times.

Как пишет издание, УЕФА пошла на такой шаг, чтобы предотвратить поток болельщиков из других стран в связи с пандемией коронавируса. Там отметили, что для организаторов турнира в условиях пандемии будет легче допустить людей на стадионы, если только местным фанам будет разрешено посещение матчей.

Предполагается, что начиная со стадии 1/8 финала, трансфер иностранных болельщиков на матчи будет осуществляться чартерными рейсами, при этом доставлять людей будут прямо на стадион. Сразу после поединка их будут организованно перевозить в аэропорт, чтобы максимально ограничить контакты с местным населением.

Стадионы планируется заполнять на 30-35%. В УЕФА надеются, что количество иностранных болельщиков на матчах стадии плей-офф будет в пределах 2-3 тысяч человек.

К настоящему времени на матчи Евро-2020 уже проданы более полутора миллиона билетов из трех миллионов. Учитывая все обстоятельства связанные с пандемией COVID-19, УЕФА намерена вернуть все деньги за проданные ранее билеты. После уточнения приемлемого количества зрителей в том или ином городе, будет организована новая продажа.

Напомним, Евро-2020 перенесли на один год из-за пандемии коронавируса. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах Европы, среди них: Амстердам, Баку, Бильбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублин, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим и Санкт-Петербург.