Українські фани не зможуть відвідати матчі групового етапу перенесеного Євро-2020, — The Times

Потенційно, це буде можливо тільки на стадії плей-офф за допомогою чартерних рейсів. В УЄФА розраховують на 2-3 тисячі іноземних уболівальників.

Тільки місцеві футбольні вболівальники будуть допущені на стадіони під час проведення групового етапу перенесеного Євро-2020, яке пройде у 12 різних містах Європи. Іноземні глядачі в обмеженій кількості можуть бути допущені тільки на матчі стадії плей-офф.

Таке рішення було ухвалене офіційними особами УЄФА і представниками 12 організацій, що приймають Євро-2020, повідомляє The Times.

Як пише видання, УЄФА пішла на такий крок, щоб запобігти потоку вболівальників з інших країн у зв'язку з пандемією коронавірусу. Там зазначили, що для організаторів турніру в умовах пандемії буде легше допустити людей на стадіони, якщо тільки місцевим фанам буде дозволено відвідування матчів.

Передбачається, що починаючи зі стадії 1/8 фіналу, трансфер іноземних уболівальників на матчі буде здійснюватися чартерними рейсами, при цьому доставляти людей будуть прямо на стадіон. Відразу після змагання їх будуть організовано перевозити в аеропорт, щоб максимально обмежити контакти з місцевим населенням.

Стадіони планується заповнювати на 30-35%. В УЄФА сподіваються, що кількість іноземних уболівальників на матчах стадії плей-офф буде в межах 2-3 тисяч осіб.

До теперішнього часу на матчі Євро-2020 уже продані понад півтора мільйона квитків з трьох мільйонів. З огляду на всі обставини, пов'язані з пандемією COVID-19, УЄФА має намір повернути всі гроші за продані раніше квитки. Після уточнення прийнятної кількості глядачів у тому чи іншому місті, буде організований новий продаж.

Нагадаємо: Євро-2020 перенесли на один рік через пандемію коронавірусу. Турнір пройде з 11 червня по 11 липня 2021 року у 12 містах Європи, серед них: Амстердам, Баку, Більбао, Бухарест, Будапешт, Копенгаген, Дублін, Глазго, Лондон, Мюнхен, Рим і Санкт-Петербург.