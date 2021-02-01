Виктор Коваленко теперь официально игрок "Аталанты" (фото)

Коваленко стал вторым украинцем в итальянской команде после Руслана Малиновского, который тоже является воспитанником "Шахтера".

24-летний полузащитник Виктор Коваленко перешел из донецкого "Шахтера" в итальянскую "Аталанту". Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"ФК "Аталанта" объявляет о покупке Виктора Коваленко у донецкого "Шахтера". Несмотря на свой молодой возраст, он уже может похвастаться большим международным опытом, как на клубном, так и на национальном уровне…Добро пожаловать, Виктор!", – говорится в сообщении.

Итальянский клуб уже внес игрока в заявку на сезон на официальном сайте Серии А.

Контракт Виктора Коваленко с "Аталантой" рассчитан на 4,5 года. Его контракт с "Шахтером" истекал летом 2021 года. Таким образом, "горняки" получат от итальянского клуба компенсацию в размере 700 тысяч евро.

Виктор Коваленко громко заявил о себе в сезоне 2014/2015, когда вместе с "Шахтером" U-19 дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. В течение турнира он отличился четырьмя голами, в частности, забивал в полуфинале и финале. В первой команде "горняков" он дебютировал в 2014 году в Кубке Украины, а уже в 2015-м Мирча Луческу начал активно использовать его в системе ротации. В текущем сезоне Коваленко принял участие в 11 поединках, в которых забил четыре мяча.

Виктору не хватило всего одной игры, чтобы провести 200 матчей за "Шахтер". Всего на его счету 32 гола и 12 результативных передач в оранжево-черной футболке.

С 2016-го года Коваленко выступает за сборную Украины. Сейчас на его счету 29 выходов в составе национальной команды.

Таким образом, Виктор стал вторым украинцем в итальянской команде после Руслана Малиновского, который также является воспитанником "Шахтера".

В прошлом сезоне "Аталанта" заняла третье место в Серии А и дошла до четвертьфинала Лиги Чемпионов. Сейчас команда занимает пятую строчку в чемпионате Италии.