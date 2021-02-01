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Віктор Коваленко тепер офіційно гравець "Аталанти" (фото)

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футбол, Віктор Коваленко, ФК Аталанта, ФК Шахтар, Руслан Малиновський
Фото: ФК "Аталанта" | Віктор Коваленко став гравцем італійського клубу

Коваленко став другим українцем в італійській команді після Руслана Малиновського, який теж є вихованцем "Шахтаря".

24-річний півзахисник Віктор Коваленко перейшов з донецького "Шахтаря" в італійську "Аталанту". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"ФК "Аталанта" оголошує про покупку Віктора Коваленка в донецького "Шахтаря". Незважаючи на свій молодий вік, він уже може похвалитися великим міжнародним досвідом, як на клубному, так і на національному рівні... Ласкаво просимо, Вікторе!", — йдеться в повідомленні.

Італійський клуб уже вніс гравця в заявку на сезон на офіційному сайті Серії А.

футбол, Віктор Коваленко, ФК Аталанта, ФК Шахтар, Руслан Малиновський

Контракт Віктора Коваленка з "Аталантою" розрахований на 4,5 роки. Його контракт з "Шахтарем" закінчувався влітку 2021 року. Таким чином, "гірники" отримають від італійського клубу компенсацію розміром 700 тисяч євро.

футбол, Віктор Коваленко, ФК Аталанта, ФК Шахтар, Руслан Малиновський

Віктор Коваленко голосно заявив про себе в сезоні 2014/2015, коли разом з "Шахтарем" U-19 дійшов до фіналу Юнацької ліги УЄФА. Протягом турніру він відзначився чотирма голами, зокрема, забивав у півфіналі і фіналі. У першій команді "гірників" він дебютував у 2014 році в Кубку України, а вже у 2015-му Мірча Луческу почав активно використовувати його в системі ротації. У поточному сезоні Коваленко взяв участь в 11 поєдинках, у яких забив чотири м'ячі.

Віктору не вистачило всього однієї гри, щоб провести 200 матчів за "Шахтар". Усього на його рахунку 32 голи і 12 результативних передач в оранжево-чорній футболці.

З 2016-го року Коваленко виступає за збірну України. Наразі на його рахунку 29 виходів у складі національної команди.

Таким чином Віктор став другим українцем в італійській команді після Руслана Малиновського, який також є вихованцем "Шахтаря".

У минулому сезоні "Аталанта" посіла третє місце в Серії А і дійшла до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Наразі команда посідає п'яту сходинку в чемпіонаті Італії.