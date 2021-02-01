Віктор Коваленко тепер офіційно гравець "Аталанти" (фото)

Коваленко став другим українцем в італійській команді після Руслана Малиновського, який теж є вихованцем "Шахтаря".

24-річний півзахисник Віктор Коваленко перейшов з донецького "Шахтаря" в італійську "Аталанту". Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

"ФК "Аталанта" оголошує про покупку Віктора Коваленка в донецького "Шахтаря". Незважаючи на свій молодий вік, він уже може похвалитися великим міжнародним досвідом, як на клубному, так і на національному рівні... Ласкаво просимо, Вікторе!", — йдеться в повідомленні.

Італійський клуб уже вніс гравця в заявку на сезон на офіційному сайті Серії А.

Контракт Віктора Коваленка з "Аталантою" розрахований на 4,5 роки. Його контракт з "Шахтарем" закінчувався влітку 2021 року. Таким чином, "гірники" отримають від італійського клубу компенсацію розміром 700 тисяч євро.

Віктор Коваленко голосно заявив про себе в сезоні 2014/2015, коли разом з "Шахтарем" U-19 дійшов до фіналу Юнацької ліги УЄФА. Протягом турніру він відзначився чотирма голами, зокрема, забивав у півфіналі і фіналі. У першій команді "гірників" він дебютував у 2014 році в Кубку України, а вже у 2015-му Мірча Луческу почав активно використовувати його в системі ротації. У поточному сезоні Коваленко взяв участь в 11 поєдинках, у яких забив чотири м'ячі.

Віктору не вистачило всього однієї гри, щоб провести 200 матчів за "Шахтар". Усього на його рахунку 32 голи і 12 результативних передач в оранжево-чорній футболці.

З 2016-го року Коваленко виступає за збірну України. Наразі на його рахунку 29 виходів у складі національної команди.

Таким чином Віктор став другим українцем в італійській команді після Руслана Малиновського, який також є вихованцем "Шахтаря".

У минулому сезоні "Аталанта" посіла третє місце в Серії А і дійшла до чвертьфіналу Ліги Чемпіонів. Наразі команда посідає п'яту сходинку в чемпіонаті Італії.