"Аталанта" сделала Коваленко одним из самых высокооплачиваемых игроков, – СМИ

Украинец будет зарабатывать 2 млн евро в год после уплаты налогов.

24-летний полузащитник Виктор Коваленко, который сегодня, 1 февраля, стал игроком итальянской "Аталанты" будет зарабатывать в своей новой команде два миллиона евро в год после уплаты налогов. Об этом сообщает издание Calcio e Finanza.

Это рекордный оклад для итальянского клуба. Такая же зарплата была у нападающего Алехандро Гомеса, который накануне перешел в "Севилью". На 200 тысяч меньше получают Йосип Иличич, Луис Муриэль и Дуван Сапата. Их зарплата – 1,8 миллиона евро в год.

Контракт украинского игрока будет действовать до 30 июня 2025 года.

Отметим, Виктор Коваленко громко заявил о себе в сезоне 2014/2015, когда вместе с "Шахтером" U-19 дошел до финала Юношеской лиги УЕФА. В течение турнира он отличился четырьмя голами, в частности, забивал в полуфинале и финале. В первой команде "горняков" он дебютировал в 2014 году в Кубке Украины, а уже в 2015-м Мирча Луческу начал активно использовать его в системе ротации. В текущем сезоне Коваленко принял участие в 11 поединках, в которых забил четыре мяча.

Виктору не хватило всего одной игры, чтобы провести 200 матчей за "Шахтер". Всего на его счету 32 гола и 12 результативных передач в оранжево-черной футболке.

С 2016-го года Коваленко выступает за сборную Украины. Сейчас на его счету 29 выходов в составе национальной команды.