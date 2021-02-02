Перед отчислением из "Колоса" Селезнев выпивал в Турции с Ворониным, - СМИ (видео)

Бывший партнер Селезнева по сборной Украины подтвердил факт встречи, однако отрицает употребление алкоголя.

История об отчислении нападающего Евгения Селезнева из футбольного клуба "Колос" (Ковалевка) не утихает. Журналист телеканала "Футбол" Валерий Крамар в специальном сюжете Вмикай підігрів рассказал новые подробности инцидента.

Согласно данным журналиста, ситуация произошла накануне контрольного матча против брестского "Руха", когда Селезнев вышел на предматчевую разминку, но на поле так и не появился, хотя был заявлен в стартовый состав.

Конфликт перенесся в раздевалку, а клуб из Ковалевки начал встречу в меньшинстве, пока на 10 минуте "Колос" не выпустил другого игрока, заменившего Селезнева.

При этом, журналист сослался на слухи, что вечером накануне игры Селезнев встречался с экс-футболистом сборной Украины, а ныне тренером московского "Динамо" Андреем Ворониным. В ходе дружеской посиделки бывшие партнеры по национальной команде якобы употребляли алкоголь.

Комментарий журналиста начинается на 44 минуте ролика

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"Колос" пока не комментирует ситуацию. Спортивный директор клуба Виталий Лисицкий заявил, что позже выступит с официальным заявлением.

Андрей Воронин уже высказался по этому поводу.

"Я действительно встречался с Женей Селезневым, мы знакомы много лет. Но никакого алкоголя на этой встрече, как пишут журналисты, не было. Это полный бред. Я тренер московского "Динамо", я дорожу своей репутацией и своей работой. Надеюсь, что Женя с "Колосом" во всем разберутся, и он продолжит выступать за клуб", – цитирует слова Воронина iSport.

Он также посоветовал журналисту более тщательно проверять информацию.

"Повторюсь – при мне на встрече никто не пил. А господину Крамару и его источникам я советую лучше проверять информацию. И вообще обращать внимание на то, что пишется про других людей и в каком это свете их выставляет. А то вдруг у меня найдутся свои источники, причем более осведомленные, чем у журналиста Крамара", – сказал Воронин.

Напомним, ранее Евгений Селезнев назвал бредом информацию о том, что он якобы приехал пьяным на контрольную игру во время тренировочного сбора в Турции.