Перед відрахуванням з "Колоса" Селезньов випивав у Туреччині з Вороніним, — ЗМІ (відео)

Колишній партнер Селезньова по збірній України підтвердив факт зустрічі, однак заперечує вживання алкоголю.

Історія про відрахування нападника Євгена Селезньова з футбольного клубу "Колос" (Ковалівка) не вщухає. Журналіст телеканалу "Футбол" Валерій Крамар у спеціальному сюжеті Вмікай підігрів розповів нові подробиці інциденту.

Згідно з даними журналіста, ситуація сталася напередодні контрольного матчу проти брестського "Руху", коли Селезньов вийшов на передматчеву розминку, але на полі так і не зʼявився, хоча був заявлений у стартовий склад.

Конфлікт перенісся в роздягальню, а клуб з Ковалівки розпочав зустріч у меншості, поки на 10 хвилині "Колос" не випустив іншого гравця, який замінив Селезньова.

При цьому журналіст послався на чутки, що ввечері напередодні гри Селезньов зустрічався з екс-футболістом збірної України, а нині тренером московського "Динамо" Андрієм Вороніним. У ході дружніх посиденьок колишні партнери по національній команді нібито вживали алкоголь.

Коментар журналіста починається на 44 хвилині ролику

[ + – ]

"Колос" поки не коментує ситуацію. Спортивний директор клубу Віталій Лисицький заявив, що пізніше виступить з офіційною заявою.

Андрій Воронін уже висловився з цього приводу.

"Я дійсно зустрічався з Женею Селезньовим, ми знайомі багато років. Але ніякого алкоголю на цій зустрічі, як пишуть журналісти, не було. Це повна маячня. Я — тренер московського "Динамо", я дорожу своєю репутацією і своєю роботою. Сподіваюся, що Женя з "Колосом" в усьому розберуться, і він продовжить виступати за клуб", — цитує слова Вороніна iSport.

Він також порадив журналістам ретельніше перевіряти інформацію.

"Повторюся — при мені на зустрічі ніхто не пив. А пану Крамару та його джерелу я раджу краще перевіряти інформацію. І взагалі звертати увагу на те, що пишеться про інших людей і в якому це світлі їх виставляє. А то раптом у мене знайдуться свої джерела, причому більш обізнані, ніж у журналіста Крамара", — сказав Воронін.

Нагадаємо: раніше Євген Селезньов назвав маячнею інформацію про те, що він нібито приїхав пʼяним на контрольну гру під час тренувального збору в Туреччині.