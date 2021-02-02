Перед відрахуванням з "Колоса" Селезньов випивав у Туреччині з Вороніним, — ЗМІ (відео)
Колишній партнер Селезньова по збірній України підтвердив факт зустрічі, однак заперечує вживання алкоголю.
Історія про відрахування нападника Євгена Селезньова з футбольного клубу "Колос" (Ковалівка) не вщухає. Журналіст телеканалу "Футбол" Валерій Крамар у спеціальному сюжеті Вмікай підігрів розповів нові подробиці інциденту.
Згідно з даними журналіста, ситуація сталася напередодні контрольного матчу проти брестського "Руху", коли Селезньов вийшов на передматчеву розминку, але на полі так і не зʼявився, хоча був заявлений у стартовий склад.
Конфлікт перенісся в роздягальню, а клуб з Ковалівки розпочав зустріч у меншості, поки на 10 хвилині "Колос" не випустив іншого гравця, який замінив Селезньова.
При цьому журналіст послався на чутки, що ввечері напередодні гри Селезньов зустрічався з екс-футболістом збірної України, а нині тренером московського "Динамо" Андрієм Вороніним. У ході дружніх посиденьок колишні партнери по національній команді нібито вживали алкоголь.
Коментар журналіста починається на 44 хвилині ролику
"Колос" поки не коментує ситуацію. Спортивний директор клубу Віталій Лисицький заявив, що пізніше виступить з офіційною заявою.
Андрій Воронін уже висловився з цього приводу.
"Я дійсно зустрічався з Женею Селезньовим, ми знайомі багато років. Але ніякого алкоголю на цій зустрічі, як пишуть журналісти, не було. Це повна маячня. Я — тренер московського "Динамо", я дорожу своєю репутацією і своєю роботою. Сподіваюся, що Женя з "Колосом" в усьому розберуться, і він продовжить виступати за клуб", — цитує слова Вороніна iSport.
Він також порадив журналістам ретельніше перевіряти інформацію.
"Повторюся — при мені на зустрічі ніхто не пив. А пану Крамару та його джерелу я раджу краще перевіряти інформацію. І взагалі звертати увагу на те, що пишеться про інших людей і в якому це світлі їх виставляє. А то раптом у мене знайдуться свої джерела, причому більш обізнані, ніж у журналіста Крамара", — сказав Воронін.
Нагадаємо: раніше Євген Селезньов назвав маячнею інформацію про те, що він нібито приїхав пʼяним на контрольну гру під час тренувального збору в Туреччині.