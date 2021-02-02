Сергей Стаховский победил россиянина на теннисном турнире в Мельбурне

Украинец проиграл первый сет, но взял реванш в двух следующих, добыв итоговую победу.

Украинский теннисист, первая ракетка Украины Сергей Стаховский в стартовом матче турнира Great Ocean Road Open в Мельбурне в упорной борьбе победил россиянина Романа Сафиуллина – 6:7(5), 6:4, 6:3.

Об этом сообщает iSport.

Напряженный поединок длился более двух часов. Стаховский проиграл первый сет, но взял реванш в двух следующих, добыв итоговую победу.

В следующем раунде Стаховский сыграет против шестого сеяного Райли Опелки из США.

Сейчас 35-летний украинец занимает 201-е место в рейтинге ATP. На этом турнире он готовится к участию на Australian Open-2021, куда пробился впервые с 2016 года. Турнир Большого шлема стартует 8 февраля.

Напомним, проведение одного из крупнейших и престижнейших теннисных турниров в мире Australian Open-2021 оказалось под угрозой срыва из-за пандемии коронавируса. 47 теннисистов находятся на карантине.