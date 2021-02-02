Сергій Стаховський переміг росіянина на тенісному турнірі в Мельбурні

Українець програв перший сет, але взяв реванш у двох наступних, здобувши підсумкову перемогу.

Український тенісист, перша ракетка України, Сергій Стаховський у стартовому матчі турніру Great Ocean Road Open у Мельбурні в завзятій боротьбі переміг росіянина Романа Сафіулліна — 6: 7 (5), 6: 4, 6: 3.

Про це повідомляє iSport.

Напружений поєдинок тривав понад дві години. Стаховський програв перший сет, але взяв реванш у двох наступних, здобувши підсумкову перемогу.

У наступному раунді Стаховський зіграє проти шостого сіяного Райлі Опелкі із США.

Наразі 35-річний українець посідає 201-е місце в рейтингу ATP. На цьому турнірі він готується до участі на Australian Open-2021, куди пробився вперше з 2016 року. Великий шолом стартує 8 лютого.

Нагадаємо: проведення одного з найбільших і найпрестижніших тенісних турнірів у світі Australian Open-2021 опинилося під загрозою зриву через пандемію коронавірусу. 47 тенісистів перебувають на карантині.