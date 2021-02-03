Киевское "Динамо" огласило заявку на матчи Лиги Европы сезона 2020/2021

"Бело-синие" заявили 24 футболиста по списку А. Список В будет представлен не позже 17 февраля.

Киевское "Динамо" определилось с заявкой на матчи плей-офф Лиги Европы сезона 2020/2021. "Бело-синие" заявили 24 футболиста по списку А. Список В, куда должны войти игроки 1999 года рождения или младше, будет представлен не позже 17 февраля.

Об этом сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

В заявку киевлян вошли Артем Беседин, у которого закончилась летняя дисквалификация, а также Сидклей, который вернулся в Динамо после аренды в Коринтиансе.

Зато в нем нет защитников, которые считались едва ли не основными в этом сезоне – Виталия Миколенко, Ильи Забарного, Дениса Попова и Александра Сироты. Также нет и вратаря Руслана Нещерета. Эти игроки могут быть поданы по списку B.

"Если кто-то из игроков основного состава команды не находится в списке А, то это не значит, что он не заявлен на матчи Лиги Европы. Список B будет опубликован на официальном сайте клуба сразу после отправления в УЕФА", – заверили в "Динамо".

Заявка "Динамо" (Киев) на матчи Лиги Европы:

Голкиперы: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко.

Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 23. Сидклей, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзёра.

Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуцэ, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос Де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд.

Форварды: 22. Жерсон Родригес, 31. Назарий Русин, 41. Артем Беседин, 89. Владислав Супряга.

Напомним, в 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет против бельгийского "Брюгге". Первый матч состоится 18 февраля в Киеве, а ответный – 25 февраля в Брюгге.