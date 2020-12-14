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Жеребьевка Лиги Европы: стали известны соперники Динамо и Шахтера

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Фото: footballua.tv

Украинские клубы получили соперников по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.

В 1/16 финала сыграют 32 участника: 12 победителей групп, 12 клубов, которые заняли вторые места в квартетах, а также восемь команд, которые заняли третьи позиции в группах Лиги чемпионов.

По итогам жребия стал известен соперник киевского Динамо. Им стал бельгийский Брюгге.

С донецким Шатхером сыграет Маккаби Тель-Авив.

Все пары плей-офф выглядят так:

  • Вольфсберг — Тоттенхэм
  • Динамо Киев — Брюгге
  • Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Бенфика — Арсенал
  • Црвена Звезда — Милан
  • Антверпен — Рейнджерс
  • Славия Прага — Лестер
  • РБ Зальцбург — Вильярреал
  • Брага — Рома
  • Краснодар — Динамо Загреб
  • Янг Бойз — Байер
  • Мольде — Хоффенхайм
  • Гранада — Наполи
  • Маккаби Тель-Авив — Шахтер
  • Лилль — Аякс
  • Олимпиакос — ПСВ

Первые матчи пройдут 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля.

Отметим, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, подводя итоги выступления клуба в Лиге чемпионов, в целом остался доволен выступлением команды на групповом этапе, однако отметил, что футболисты могли выступить и лучше.

Сегодня также прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. 