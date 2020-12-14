Жеребьевка Лиги Европы: стали известны соперники Динамо и Шахтера

Украинские клубы получили соперников по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.

В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.

В 1/16 финала сыграют 32 участника: 12 победителей групп, 12 клубов, которые заняли вторые места в квартетах, а также восемь команд, которые заняли третьи позиции в группах Лиги чемпионов.

По итогам жребия стал известен соперник киевского Динамо. Им стал бельгийский Брюгге.

С донецким Шатхером сыграет Маккаби Тель-Авив.

Все пары плей-офф выглядят так:

Вольфсберг — Тоттенхэм

Динамо Киев — Брюгге

— Брюгге Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед

Бенфика — Арсенал

Црвена Звезда — Милан

Антверпен — Рейнджерс

Славия Прага — Лестер

РБ Зальцбург — Вильярреал

Брага — Рома

Краснодар — Динамо Загреб

Янг Бойз — Байер

Мольде — Хоффенхайм

Гранада — Наполи

Маккаби Тель-Авив — Шахтер

Лилль — Аякс

Олимпиакос — ПСВ

Первые матчи пройдут 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля.

Отметим, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, подводя итоги выступления клуба в Лиге чемпионов, в целом остался доволен выступлением команды на групповом этапе, однако отметил, что футболисты могли выступить и лучше.

Сегодня также прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.