Жеребьевка Лиги Европы: стали известны соперники Динамо и Шахтера
Украинские клубы получили соперников по итогам жеребьевки в швейцарском Ньоне.
В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка стадии 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21.
В 1/16 финала сыграют 32 участника: 12 победителей групп, 12 клубов, которые заняли вторые места в квартетах, а также восемь команд, которые заняли третьи позиции в группах Лиги чемпионов.
По итогам жребия стал известен соперник киевского Динамо. Им стал бельгийский Брюгге.
С донецким Шатхером сыграет Маккаби Тель-Авив.
Все пары плей-офф выглядят так:
- Вольфсберг — Тоттенхэм
- Динамо Киев — Брюгге
- Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
- Бенфика — Арсенал
- Црвена Звезда — Милан
- Антверпен — Рейнджерс
- Славия Прага — Лестер
- РБ Зальцбург — Вильярреал
- Брага — Рома
- Краснодар — Динамо Загреб
- Янг Бойз — Байер
- Мольде — Хоффенхайм
- Гранада — Наполи
- Маккаби Тель-Авив — Шахтер
- Лилль — Аякс
- Олимпиакос — ПСВ
Первые матчи пройдут 18 февраля 2021 года, а ответные матчи — через неделю, 25 февраля.
Отметим, президент киевского "Динамо" Игорь Суркис, подводя итоги выступления клуба в Лиге чемпионов, в целом остался доволен выступлением команды на групповом этапе, однако отметил, что футболисты могли выступить и лучше.
Сегодня также прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2020/21.