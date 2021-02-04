Глава оргкомитета Олимпиады-2020 угодил в сексистский скандал после критики женщин

Есиро Мори заявил, что большое количество женщин в спортивных комитетах и федерациях мешает продуктивному обсуждению вопросов.

Глава организационного комитета Олимпиады-2020 в Токио попал в сексистский скандал, заявив на заседании организационного комитета в среду, что из-за роста количества женщин в спортивных комитетах и федерациях обсуждение вопросов на заседаниях стало занимать в два раза больше времени.

Об этом сообщает ВВС.

Его высказывания получили широкий резонанс, некоторые призвали Мори уйти в отставку.

"Мои высказывания были крайне неуместными, я хотел бы извиниться", – вынужден был оправдываться глава организационного комитета Олимпиады-2020 на фоне разгоревшегося скандала.

Реагируя на его слова, в Международном олимпийском комитете заявили, что "вопрос исчерпан".

"Олимпийские фундаментальные принципы строятся на том, чтобы продвигать участие женщин в спорте на всех уровнях и во всех организациях, чтобы обеспечить гендерное равенство", – сказала министр по делам Олимпиады Сэйко Хасимото.

Есиро Мори попал в сексистский скандал после своих высказываний на заседании Олимпийского комитета Японии в среду, 3 февраля, на котором присутствовали 24 члена комитета, пять из которых – женщины.

В 2019 году Олимпийский комитет Японии принял решение увеличить количество женщин в комитете до 40%.

"Если мы увеличим число женщин-членов совета директоров, мы должны сделать так, чтобы их время выступлений было несколько ограниченно. Им иногда трудно закончить свою речь, что раздражает", – цитирует слова Мори японское издание Asahi Shimbun.

"У нас сейчас семь женщин в организационном комитете, но все понимают свое место", – сказал он.

Мори широко известен в стране своими недипломатическими высказываниями.

На пресс-конференции в четверг его спросили, на каком основании, по его словам, женщины-члены комитета слишком многословны.

"В последнее время я не так много разговариваю с женщинами, поэтому не знаю", – отреагировал Мори.

Напомним, в Международном олимпийском комитете заявили, что Олимпийские игры в Токио будут первыми в истории гендерно-сбалансированными Играми с участием 48,8% женщин. Также каждая национальная команда будет иметь по два знаменосца — мужчину и женщину.