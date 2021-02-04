Голова оргкомітету Олімпіади-2020 потрапив у сексистський скандал після критики жінок

Есіро Морі заявив, що велика кількість жінок у спортивних комітетах і федераціях заважає продуктивному обговоренню питань.

Голова організаційного комітету Олімпіади-2020 у Токіо потрапив у сексистський скандал, заявивши на засіданні організаційного комітету в середу, що через зростання кількості жінок у спортивних комітетах і федераціях обговорення питань на засіданнях стало займати у два рази більше часу.

Про це повідомляє ВВС.

Його висловлювання отримали широкий резонанс, деякі закликали Морі піти у відставку.

"Мої висловлювання були вкрай недоречними, я хотів би попросити вибачення", — змушений був виправдовуватися голова організаційного комітету Олімпіади-2020 на фоні скандалу, що розгорівся.

Реагуючи на його слова, у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що "питання вичерпане".

"Олімпійські фундаментальні принципи будуються на тому, щоб просувати участь жінок у спорті на всіх рівнях і у всіх організаціях, щоб забезпечити гендерну рівність", — сказала міністр у справах Олімпіади Сейко Хасімото.

Есіро Морі потрапив у сексистський скандал після своїх висловлювань на засіданні Олімпійського комітету Японії в середу, 3 лютого, на якому були присутні 24 члени комітету, п'ять з яких — жінки.

У 2019 Олімпійський комітет Японії ухвалив рішення збільшити кількість жінок у комітеті до 40%.

"Якщо ми збільшимо число жінок-членів ради директорів, ми повинні зробити так, щоб їхній час виступів був трохи обмеженим. Їм іноді важко закінчити свою промову, що дратує", — цитує слова Морі японське видання Asahi Shimbun.

"У нас наразі сім жінок в організаційному комітеті, але всі розуміють своє місце", — сказав він.

Морі широко відомий у країні своїми недипломатичними висловлюваннями.

На прес-конференції у четвер його запитали, на якій підставі, за його словами, жінки-члени комітету занадто багатослівні.

"Останнім часом я не так багато розмовляю з жінками, тому не знаю", — відреагував Морі.

Нагадаємо: у Міжнародному олімпійському комітеті заявили, що Олімпійські ігри в Токіо будуть першими в історії гендерно-збалансованими Іграми за участю 48,8% жінок. Також кожна національна команда матиме по два прапороносці — чоловіка і жінку.