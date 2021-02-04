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Стал известен календарь молодежной сборной отбора на Евро-2023

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футбол, молодежная сборная, евро-2023, отборочный турнир, календарь игр
Фото: УАФ | Сборная Украины U-21

Команда начнет квалификацию в Сербии, а завершит дома с Северной Македонией.

Молодежная сборная Украины U-21 узнала календарь игр отбора на Евро-2023, который стартует в марте этого года и продлится до лета 2022 года.

Об этом сообщается на сайте УАФ.

Согласно результатам жеребьевки наша команда получила в соперники национальные команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.

Молодежная сборная Украины начнет отборочный турнир в группе Н выездным поединком против Сербии 3 сентября, а в заключительном туре примет Северную Македонию (7 июня 2022 года).

В финальную часть Евро-2023 (U-21) выйдут 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).

Календарь отборочного турнира в группе Н:

1 тур

02.09.2021

  • Франция – Северная Македония
  • Армения– Фарерские о-ва

03.09.2021

  • Сербия – Украина

2 тур

06.09.2021

  • Фарерские о-ва – Франция

07.09.2021

Украина – Армения

  • Северная Македония – Сербия

3 тур

07.10.2021

  • Армения – Сербия
  • Фарерские о-ва – Северная Македония

08.10.2021

  • Франция – Украина

4 тур

12.10.2021

Украина – Фарерские о-ва

  • Армения – Северная Македония
  • Сербия – Франция

5 тур

11.11.2021

  • Франция – Армения

Северная Македония – Украина

12.11.2021

  • Сербия – Фарерские о-ва

6 тур

16.11.2021

  • Северная Македония – Франция
  • Украина – Сербия
  • Фарерские о-ва – Армения (08.06.2021)

7 тур

24.03.2022

  • Армения– Украина
  • Сербия – Северная Македония
  • Франция – Фарерские о-ва

8 тур

29.03.2022

  • Украина – Франция
  • Сербия – Армения
  • Северная Македония – Фарерские о-ва 

9 тур

02.06.2022

  • Фарерские о-ва – Украина
  • Северная Македония – Армения

03.06.2022

  • Франция – Сербия

10 тур

07.06.2022

  • Армения – Франция
  • Украина – Северная Македония
  • Фарерские о-ва – Сербия

Напомним, национальная сборная Украины в 2021 году примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.