Стал известен календарь молодежной сборной отбора на Евро-2023
Команда начнет квалификацию в Сербии, а завершит дома с Северной Македонией.
Молодежная сборная Украины U-21 узнала календарь игр отбора на Евро-2023, который стартует в марте этого года и продлится до лета 2022 года.
Об этом сообщается на сайте УАФ.
Согласно результатам жеребьевки наша команда получила в соперники национальные команды Франции, Сербии, Северной Македонии, Фарерских островов и Армении.
Молодежная сборная Украины начнет отборочный турнир в группе Н выездным поединком против Сербии 3 сентября, а в заключительном туре примет Северную Македонию (7 июня 2022 года).
В финальную часть Евро-2023 (U-21) выйдут 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей вторых мест).
Календарь отборочного турнира в группе Н:
1 тур
02.09.2021
- Франция – Северная Македония
- Армения– Фарерские о-ва
03.09.2021
- Сербия – Украина
2 тур
06.09.2021
- Фарерские о-ва – Франция
07.09.2021
Украина – Армения
- Северная Македония – Сербия
3 тур
07.10.2021
- Армения – Сербия
- Фарерские о-ва – Северная Македония
08.10.2021
- Франция – Украина
4 тур
12.10.2021
Украина – Фарерские о-ва
- Армения – Северная Македония
- Сербия – Франция
5 тур
11.11.2021
- Франция – Армения
Северная Македония – Украина
12.11.2021
- Сербия – Фарерские о-ва
6 тур
16.11.2021
- Северная Македония – Франция
- Украина – Сербия
- Фарерские о-ва – Армения (08.06.2021)
7 тур
24.03.2022
- Армения– Украина
- Сербия – Северная Македония
- Франция – Фарерские о-ва
8 тур
29.03.2022
- Украина – Франция
- Сербия – Армения
- Северная Македония – Фарерские о-ва
9 тур
02.06.2022
- Фарерские о-ва – Украина
- Северная Македония – Армения
03.06.2022
- Франция – Сербия
10 тур
07.06.2022
- Армения – Франция
- Украина – Северная Македония
- Фарерские о-ва – Сербия
Напомним, национальная сборная Украины в 2021 году примет участие в финальной части перенесенного в связи с пандемией чемпионата Европы-2020, а также выступит в квалификации чемпионата мира-2022.