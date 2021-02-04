Став відомий календар молодіжної збірної відбору на Євро-2023
Команда почне кваліфікацію в Сербії, а завершить вдома з Північної Македонією.
Молодіжна збірна України U-21 дізналася календар матчів відбору на Євро-2023, що стартує в березні цього року і триватиме до літа 2022 року.
Про це повідомляється на сайті УАФ.
Згідно з результатами жеребкування наша команда отримала в суперники національні команди Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів і Вірменії.
Молодіжна збірна України розпочне відбірковий турнір у групі Н виїзним поєдинком проти Сербії 3 вересня, а в завершальному турі прийме Північну Македонію (7 червня 2022 року).
У фінальну частину Євро-2023 (U-21) вийдуть 16 команд — Румунія і Грузія як господарі турніру і ще 14 збірних за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед володарів других місць і чотири переможці плей-офф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).
Календар відбіркового турніру в групі Н:
1 тур
02.09.2021
- Франція — Північна Македонія
- Вірменія-Фарерські о-ви
03.09.2021
- Сербія — Україна
2 тур
06.09.2021
- Фарерські о-ви — Франція
07.09.2021
Україна — Вірменія
- Північна Македонія — Сербія
3 тур
07.10.2021
- Вірменія — Сербія
- Фарерські о-ви — Північна Македонія
08.10.2021
- Франція — Україна
4 тур
12.10.2021
Україна — Фарерські о-ви
- Вірменія — Північна Македонія
- Сербія — Франція
5 тур
11.11.2021
- Франція — Вірменія
Північна Македонія — Україна
12.11.2021
- Сербія — Фарерські о-ви
6 тур
16.11.2021
- Північна Македонія — Франція
- Україна — Сербія
- Фарерські о-ви — Вірменія (08.06.2021)
7 тур
24.03.2022
- Вірменія-Україна
- Сербія — Північна Македонія
- Франція — Фарерські о-ви
8 тур
29.03.2022
- Україна — Франція
- Сербія — Вірменія
- Північна Македонія — Фарерські о-ви
9 тур
02.06.2022
- Фарерські о-ви — Україна
- Північна Македонія — Вірменія
03.06.2022
- Франція — Сербія
10 тур
07.06.2022
- Вірменія — Франція
- Україна — Північна Македонія
- Фарерські о-ви — Сербія
Нагадаємо: національна збірна України у 2021 році візьме участь у фінальній частині перенесеного у зв'язку з пандемією чемпіонату Європи-2020 року, а також виступить у кваліфікації чемпіонату світу-2022.