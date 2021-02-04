Став відомий календар молодіжної збірної відбору на Євро-2023

Команда почне кваліфікацію в Сербії, а завершить вдома з Північної Македонією.

Молодіжна збірна України U-21 дізналася календар матчів відбору на Євро-2023, що стартує в березні цього року і триватиме до літа 2022 року.

Про це повідомляється на сайті УАФ.

Згідно з результатами жеребкування наша команда отримала в суперники національні команди Франції, Сербії, Північної Македонії, Фарерських островів і Вірменії.

Молодіжна збірна України розпочне відбірковий турнір у групі Н виїзним поєдинком проти Сербії 3 вересня, а в завершальному турі прийме Північну Македонію (7 червня 2022 року).

У фінальну частину Євро-2023 (U-21) вийдуть 16 команд — Румунія і Грузія як господарі турніру і ще 14 збірних за результатами відбору (дев'ять переможців груп, краща команда серед володарів других місць і чотири переможці плей-офф, у якому гратимуть вісім володарів других місць).

Календар відбіркового турніру в групі Н:

1 тур

02.09.2021

Франція — Північна Македонія

Вірменія-Фарерські о-ви

03.09.2021

Сербія — Україна

2 тур

06.09.2021

Фарерські о-ви — Франція

07.09.2021

Україна — Вірменія

Північна Македонія — Сербія

3 тур

07.10.2021

Вірменія — Сербія

Фарерські о-ви — Північна Македонія

08.10.2021

Франція — Україна

4 тур

12.10.2021

Україна — Фарерські о-ви

Вірменія — Північна Македонія

Сербія — Франція

5 тур

11.11.2021

Франція — Вірменія

Північна Македонія — Україна

12.11.2021

Сербія — Фарерські о-ви

6 тур

16.11.2021

Північна Македонія — Франція

Україна — Сербія

Фарерські о-ви — Вірменія (08.06.2021)

7 тур

24.03.2022

Вірменія-Україна

Сербія — Північна Македонія

Франція — Фарерські о-ви

8 тур

29.03.2022

Україна — Франція

Сербія — Вірменія

Північна Македонія — Фарерські о-ви

9 тур

02.06.2022

Фарерські о-ви — Україна

Північна Македонія — Вірменія

03.06.2022

Франція — Сербія

10 тур

07.06.2022

Вірменія — Франція

Україна — Північна Македонія

Фарерські о-ви — Сербія

Нагадаємо: національна збірна України у 2021 році візьме участь у фінальній частині перенесеного у зв'язку з пандемією чемпіонату Європи-2020 року, а також виступить у кваліфікації чемпіонату світу-2022.