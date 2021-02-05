Ярослава Магучих стала лучшей легкоатлеткой Европы в январе, – European Athletics

19-летняя украинская прыгунья в высоту впервые в карьере удостоилась подобного признания.

Украинская прыгунья в высоту 19-летняя Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе. Об этом сообщается на странице Европейской легкоатлетической ассоциации (European Athletics) в Instagram.

"Открыла сезон с высоты 2,02 м в Киеве, а затем взяла 2,00 м в Удине. Ярослава Магучих – лучшая легкоатлетка месяца в январе. Есть подозрение, что Магучих может быть номинирована и в следующем месяце", – говорится в сообщении.

Подобного признания молодая украинская спортсменка добилась впервые.

На звание лучшей легкоатлетки месяца были номинированы четыре спортсменки:

Ярослава Магучих (Украина) – серебряный призер чемпионата мира по прыжкам в высоту

Фемке Бол (Нидерланды) – лидер мирового сезона в беге на 400 метров

Дина Эшер-Смит (Великобритания) ­­ – лидер мирового сезона в беге на 60 метров

Киле Годжкинсон (Великобритания) – рекордсменка мира среди юниорок в беге на 800 метров в помещении

Магучих в январе выступила в двух соревнованиях. На турнире "Рождественские старты" в Киеве Ярослава повторила рекорд Украины в помещении, прыгнув на высоту 2,02 метра. Затем Магучих победила на соревнованиях в Италии с результатом 2 метра.

Уже в феврале, на турнире в Банска-Быстрице в Словакии Магучих взяла высоту 2,06 м, установив новый рекорд Украины. Кроме того, это третий результат в мире. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м), который она установила в 2006 году.