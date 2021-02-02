Украинская прыгунья Магучих на турнире в Словении установила мировой рекорд среди юниоров (фото, видео)

Юная украинка показала лучший результат сезона в мире и установила новый рекорд Украины в помещении.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих очередной раз триумфально выступила на международном турнире, победив на соревнованиях в помещении в Банска-Бистрице (Словакия) с результом 2,06 м.

Это лучший результат сезона в мире и новый рекорд Украины в помещении. Серебро завоевала еще одна представительница Украины Юлия Левченко.

Об этом сообщает НОК Украины.

"Международный турнир по прыжкам в высоту в Банска Быстрицы завершился блестящей победой Ярославы Магучих. 2.06 – лучший результат сезона в мире и новый рекорд Украины в помещении. Серебро у еще одной представительницы Украины Юлии Левченко", – говорится в сообщении.

Прыжок 19-летней украинки также стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет.

WOW



2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.



Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.



MIND BLOWN🤯 #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz — World Athletics (@WorldAthletics) February 2, 2021

Кроме того, это третий результат в мире. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м), который она установила в 2006 году.

Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m 😳 WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5 — MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021

Ярослава Магучих пока не стала попробовать свои силы на высоте 2,09 м, чтобы побить мировой рекорд.

Юлия Левченко заняла второе место с показателем 1,96 м. Третьей стала представительница Беларуси Карина Демидик — 1,93 м.

Напомним, Ярослава Магучих выиграла Рождественские старты – традиционные соревнования по легкой атлетике, которые проходят в первую субботу после Рождества в Киеве.