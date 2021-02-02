Украинская прыгунья Магучих на турнире в Словении установила мировой рекорд среди юниоров (фото, видео)
Юная украинка показала лучший результат сезона в мире и установила новый рекорд Украины в помещении.
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих очередной раз триумфально выступила на международном турнире, победив на соревнованиях в помещении в Банска-Бистрице (Словакия) с результом 2,06 м.
Это лучший результат сезона в мире и новый рекорд Украины в помещении. Серебро завоевала еще одна представительница Украины Юлия Левченко.
Об этом сообщает НОК Украины.
"Международный турнир по прыжкам в высоту в Банска Быстрицы завершился блестящей победой Ярославы Магучих. 2.06 – лучший результат сезона в мире и новый рекорд Украины в помещении. Серебро у еще одной представительницы Украины Юлии Левченко", – говорится в сообщении.
Прыжок 19-летней украинки также стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет.
WOW— World Athletics (@WorldAthletics) February 2, 2021
2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.
Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.
MIND BLOWN🤯 #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz
Кроме того, это третий результат в мире. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м), который она установила в 2006 году.
Yaroslava Mahuchikh vient de battre son record d’Ukraine à la hauteur 2.06m 😳 WL MR NR et 3 ème A-T à Banská Bystrica. #Athlétisme pic.twitter.com/8imwComhE5— MR.CARTER ⭐️⭐️ (@NelsonCarterJr) February 2, 2021
Ярослава Магучих пока не стала попробовать свои силы на высоте 2,09 м, чтобы побить мировой рекорд.
Юлия Левченко заняла второе место с показателем 1,96 м. Третьей стала представительница Беларуси Карина Демидик — 1,93 м.
Напомним, Ярослава Магучих выиграла Рождественские старты – традиционные соревнования по легкой атлетике, которые проходят в первую субботу после Рождества в Киеве.