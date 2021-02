Украинская прыгунья Магучих на турнире в Словении установила мировой рекорд среди юниоров (фото, видео)

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих очередной раз триумфально выступила на международном турнире, победив на соревнованиях в помещении в Банска-Бистрице (Словакия) с результом 2,06 м.

Это лучший результат сезона в мире и новый рекорд Украины в помещении. Серебро завоевала еще одна представительница Украины Юлия Левченко.

Об этом сообщает НОК Украины.

Прыжок 19-летней украинки также стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет.

WOW



2.06m WL and national record for Yaroslava Mahuchikh.



Highest EVER by a teenager and highest indoors since 2006.



MIND BLOWN🤯 #WorldIndoorTour pic.twitter.com/ImdImlItlz