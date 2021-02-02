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Украинская прыгунья Магучих на турнире в Словении установила мировой рекорд среди юниоров (фото, видео)

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Ярослава Магучих, Рекорд, Словакия, Прыжки, Юлия Левченко
Фото: noc-ukr.org | Ярослава Магучих

Юная украинка показала лучший результат сезона в мире и установила новый рекорд Украины в помещении.

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих очередной раз триумфально выступила на международном турнире, победив на соревнованиях в помещении в Банска-Бистрице (Словакия) с результом 2,06 м.

Это лучший результат сезона в мире и новый рекорд Украины в помещении. Серебро завоевала еще одна представительница Украины Юлия Левченко.

Об этом сообщает НОК Украины.

"Международный турнир по прыжкам в высоту в Банска Быстрицы завершился блестящей победой Ярославы Магучих. 2.06 – лучший результат сезона в мире и новый рекорд Украины в помещении. Серебро у еще одной представительницы Украины Юлии Левченко", – говорится в сообщении.

Ярослава Магучих, Рекорд, Словакия, Прыжки, Юлия Левченко

Прыжок 19-летней украинки также стал лучшим в истории среди спортсменов до 20 лет.

Кроме того, это третий результат в мире. Мировой рекорд по прыжкам в высоту в помещениях принадлежит шведке Кайсе Бергквист (2,08 м), который она установила в 2006 году.

Ярослава Магучих пока не стала попробовать свои силы на высоте 2,09 м, чтобы побить мировой рекорд.

Юлия Левченко заняла второе место с показателем 1,96 м. Третьей стала представительница Беларуси Карина Демидик — 1,93 м.

Напомним, Ярослава Магучих выиграла Рождественские старты – традиционные соревнования по легкой атлетике, которые проходят в первую субботу после Рождества в Киеве.