Ярослава Магучіх стала кращою легкоатлеткою Європи в січні, — European Athletics

19-річна українська стрибунка у висоту вперше в кар'єрі удостоїлася подібного визнання.

Українська стрибунка у висоту 19-річна Ярослава Магучіх визнана кращою легкоатлеткою Європи в січні. Про це повідомляється на сторінці Європейської легкоатлетичної асоціації (European Athletics) в Instagram.

"Відкрила сезон з висоти 2,02 м у Києві, а потім взяла 2,00 м в Удіне. Ярослава Магучіх — найкраща легкоатлетка місяця в січні. Є підозра, що Магучіх може бути номінована й наступного місяця", — йдеться в повідомленні.

Подібного визнання молода українська спортсменка досягла вперше.

На звання кращої легкоатлетки місяця були номіновані чотири спортсменки:

Ярослава Магучіх (Україна) — срібна призерка чемпіонату світу зі стрибків у висоту;

Фемке Бол (Нідерланди) — лідерка світового сезону з бігу на 400 метрів;

Діна Ешер-Сміт (Великобританія) — лідерка світового сезону з бігу на 60 метрів;

Кілі Годжкінсон (Великобританія) — рекордсменка світу серед юніорок із бігу на 800 метрів у приміщенні.

Магучіх у січні виступила в двох змаганнях. На турнірі "Різдвяні старти" в Києві Ярослава повторила рекорд України в приміщенні, стрибнувши на висоту 2,02 метри. Потім Магучіх перемогла на змаганнях в Італії з результатом 2 метри.

Уже в лютому, на турнірі в Банська Бистриці в Словаччині Магучіх взяла висоту 2,06 м, встановивши новий рекорд України. Крім того, це третій результат у світі. Світовий рекорд зі стрибків у висоту в приміщеннях належить шведці Кайсі Бергквіст (2,08 м), який вона встановила в 2006 році.