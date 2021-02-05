Гонщик Мазепин из-за санкций не сможет выступить на "Формуле-1" под российским флагом

Из-за решения Спортивного арбитражного суда, до 16 декабря 2022 года спортсмены из России могут принимать участие в чемпионатах мира только как "нейтральные атлеты".

Российская автомобильная федерация на своем официальном сайте сообщила, что российский гонщик Никита Мазепин не сможет использовать официальную символику РФ на чемпионате мира "Формула-1". Ему придется участвовать в соревнованиях как "нейтральный" спортсмен. Название Россия можно будет использовать только вместе с фразой "нейтральный атлет".

Причина — в решении Спортивного арбитражного суда (CAS), который до 16 декабря 2022 года запретил российским гонщикам использовать национальную символику на чемпионатах мира.

В автогонках этот запрет касается также "Формулы Е", чемпионата мира по ралли (WRC), по ралли-кроссу (WRX), по гонкам на выносливость (WEC) и по картингу.

Впрочем, по информации Российской автомобильной федерации, запрет не распространяется на младшие гоночные серии, такие как "Формула-2". Также нет ограничений в использовании российской символики для зрителей. Они могут использовать флаги РФ на любых официальных соревнованиях.

В федерации уточняют, что Никита Мазепин сможет оформить свою машину или шлем в цвета флага РФ.

На текущий момент у Мазепина подписан контракт с командой "Хаас". Он будет выступать в ней вместе с Миком Шумахером.

Напомним, CAS 17 декабря 2020 года запретил российским спортсменам выступать под государственным флагом РФ на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Такое решение вынесено по результатам слушаний между Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) и Всемирным антидопинговым агентством (WADA) по допинговым нарушениям.

В декабре 2019 года исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) лишил Россию права участвовать в крупных международных турнирах, включая Олимпийские игры и чемпионаты мира, на четыре года.

Такие санкции против были России связаны с тем, что после частичного восстановления статуса российского антидопингового агентства РФ должна была передать WADA данные Московской антидопинговой лаборатории с пробами российских спортсменов.

РУСАДА сделала это, но эксперты WADA обнаружили, что кто-то несанкционированно внес серьезные изменения в них. Доступ к ней был лишь у высших спортивных чиновников РФ.