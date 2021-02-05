Гонщик Мазепін через санкції не зможе виступити на "Формулі-1" під російським прапором

Через рішення Спортивного арбітражного суду, до 16 грудня 2022 року спортсмени з Росії можуть брати участь у чемпіонатах світу тільки як "нейтральні атлети".

Російська автомобільна федерація на своєму офіційному сайті повідомила, що російський гонщик Микита Мазепін не зможе використовувати офіційну символіку РФ на чемпіонаті світу "Формула-1". Йому доведеться брати участь у змаганнях як "нейтральний" спортсмен. Назва Росія можна використовуватися тільки разом із фразою "нейтральний атлет".

Причина — у рішенні Спортивного арбітражного суду (CAS), який до 16 грудня 2022 року забороняв російським гонщикам використовувати національну символіку на чемпіонатах світу.

В автоперегонах ця заборона стосується також "Формули Е", чемпіонату світу з ралі (WRC), з ралі-кросу (WRX), з перегонів на витривалість (WEC) і з картингу.

Утім, за інформацією Російської автомобільної федерації, заборона не поширюється на молодші гоночні серії, такі як "Формула-2". Також немає обмежень у використанні російської символіки для глядачів. Вони можуть використовувати прапори РФ на будь-яких офіційних змаганнях.

У федерації уточнюють, що Микита Мазепін зможе оформити свою машину або шолом у кольори прапора РФ.

На поточний момент у Мазепіна підписаний контракт із командою "Хаас". Він буде виступати в ній разом із Міком Шумахером.

Нагадаємо, CAS 17 грудня 2020 року заборонив російським спортсменам виступати під державним прапором РФ на міжнародних змаганнях до 16 грудня 2022 року. Таке рішення винесене за результатами слухань між Російським антидопінговим агентством (РУСАДА) і Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) з допінгових порушень.

У грудні 2019 року виконавчий комітет Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) позбавив Росію права брати участь у великих міжнародних турнірах, враховуючи Олімпійські ігри та чемпіонати світу, на чотири роки.

Такі санкції проти були Росії пов'язані з тим, що після часткового відновлення статусу російського антидопінгового агентства РФ повинна була передати WADA дані Московської антидопінгової лабораторії з пробами російських спортсменів.

РУСАДА зробила це, але експерти WADA виявили, що хтось несанкціоновано вніс серйозні зміни в них. Доступ до неї був лише у вищих спортивних чиновників РФ.