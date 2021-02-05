Украинская легкоатлетка Бех-Романчук завоевала "серебро" на первом старте сезона

В лучшей попытке на секторе для прыжков в длину украинка показала результат 6,64 м, уступив первенство немке Малайка Михамбо.

Украинская легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину, Марина Бех-Романчук заняла второе место на турнире ISTAF indoor 2021, проходящем в Берлине.

Об этом сообщает iSport.

Для украинки этот турнир стал первым в нынешнем зимнем сезоне.

В первой попытке Марина показала результат 6.41 метра. После этого с каждой попыткой она прыгала лучше – 6.52 м, 6.56 м, 6.60 м, 6,64 м.

В последнем прыжке Марина прыгнула только на 6,42 м, но этого хватило, чтобы завоевать серебряную медаль.

Первое место заняла немка Малайка Михамбо с результатом 6,77 м – лучшим результатом в сезоне. Третье место досталось американке Талии Брукс с результатом 6,49 м.

Марина Александровна Бех-Романчук – серебряный призёр чемпионата Европы 2018 года и чемпионата мира 2019 года. Чемпионка Универсиады 2019. Четырёхкратная чемпионка Украины (2015—2018). Четырёхкратная чемпионка Украины в помещении (2015, 2017, 2018, 2019).

Напомним, украинская прыгунья в высоту 19-летняя Ярослава Магучих признана лучшей легкоатлеткой Европы в январе. Подобного признания молодая украинская спортсменка добилась впервые.