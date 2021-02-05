Українська легкоатлетка Бех-Романчук завоювала "срібло" на першому старті сезону

У кращій спробі на секторі для стрибків у довжину українка показала результат 6,64 м, поступившись першістю німкені Маланці Міхамбо.

Українська легкоатлетка, яка виступає в стрибках в довжину, Марина Бех-Романчук посіла друге місце на турнірі ISTAF indoor 2021, що проходить в Берліні.

Про це повідомляє iSport.

Для українки цей турнір став першим у нинішньому зимовому сезоні.

У першій спробі Марина показала результат 6,41 метра. Після цього з кожною спробою вона стрибала краще — 6,52 м, 6,56 м, 6,60 м, 6,64 м.

В останньому стрибку Марина стрибнула тільки на 6,42 м, але цього вистачило, щоб завоювати срібну медаль.

Перше місце зайняла німкеня Маланка Міхамбо з результатом 6,77 м — кращим результатом у сезоні. Третє місце дісталося американці Талії Брукс з результатом 6,49 м.

Марина Олександрівна Бех-Романчук — срібний призер чемпіонату Європи 2018 року і чемпіонату світу 2019 року. Чемпіонка Універсіади 2019. Чотириразова чемпіонка України (2015-2018). Чотириразова чемпіонка України в приміщенні (2015-го, 2017, 2018, 2019).

Нагадаємо, українська стрибунка у висоту 19-річна Ярослава Магучих визнана кращою легкоатлеткою Європи в січні. Подібного визнання молода українська спортсменка досягла вперше.