Зинченко стал рекордсменом по проценту побед в истории "Манчестер Сити" (фото)

Украинец постоянно приносит команде удачу, когда выходит в ее составе на поле.

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко приносит удачу команде, когда выходит на поле. Процент побед английского клуба с украинцем в составе – 86,75%. Это рекордный показатель для игроков "Ман Сити", которые сыграли более 10 матчей.

Об этом сообщает Tribuna.com.

В последнем поединке "Ман Сити" против "Ливерпуля", украинец провел полный матч и помог своей команде одержать убедительную победу победу со счетом 4:1.

После матча украинский футболист опубликовал в Instagram пост, в котором отметил важность победы и яркую игру своих партнеров.

"Важные три очка. Парни были в огне!", – написал он.

Для Зинченко это был 83-й матч в составе команды Пепа Гвардиолы. В них "горожане" победили 72 раза.

Отметим, в клубном интернет-магазине "Манчестер Сити" футболка под номером 11 с фамилией Зинченко стоит от 115 до 175 долларов.

Александр Зинченко – воспитанник академии донецкого "Шахтера", который так и не пробился в основной состав команды. Более того, ему не нашлось места ни в одной из команд украинского футбольного чемпионата. По настоящему Зинченко заметили по выступлениям за российский футбольный клуб "Уфа" из которого он и перебрался в "Манчестер Сити", затем год провел в аренде в голландском "ПСВ", в течение которого и доказал свою нужность Гвардиоле.