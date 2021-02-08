Зінченко став рекордсменом за відсотком перемог в історії "Манчестер Сіті" (фото)

Українець постійно приносить команді удачу, коли виходить в її складі на поле.

Український гравець "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко приносить удачу команді, коли виходить на поле. Відсоток перемог англійського клубу з українцем у складі — 86,75%. Це рекордний показник для гравців "Ман Сіті", які зіграли більше 10 матчів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

В останньому поєдинку "Ман Сіті" проти "Ліверпуля", українець провів повний матч і допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу перемогу з рахунком 4:1.

Після матчу український футболіст опублікував в Instagram допис, в якому наголосив на важливості перемоги та яскраву гру своїх партнерів.

"Важливі три очки. Хлопці були у вогні!", — написав він.

Для Зінченка це був 83-й матч у складі команди Пепа Гвардіоли. У них "городяни" перемогли 72 рази.

Зазначимо, у клубному інтернет-магазині "Манчестер Сіті" футболка під номером 11 із прізвищем Зінченка коштує від 115 до 175 доларів.

Олександр Зінченко — вихованець академії донецького "Шахтаря", який так і не пробився до основного складу команди. Більш того, йому не знайшлося місця ні в одній з команд українського футбольного чемпіонату. По-справжньому Зінченко помітили за виступами за російський футбольний клуб "Уфа" з якого він і перебрався в "Манчестер Сіті", потім рік провів в оренді в голландському "ПСВ", протягом якого й довів свою потрібність Гвардіолі.