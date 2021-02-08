Капитан "Шахтера" Тайсон эмоционально попрощался с клубом

33-летний форвард "горняков" планирует вскоре вернуться в родную Бразилию. Его представитель уже встречался с руководством бразильского "Интернасионаля".

Капитан футбольного клуба "Шахтер" Тайсон в понедельник, 8 февраля, разместил у себя в Instagram прощальное сообщение украинской команде.

"У всего есть начало, середина и конец. Что-то неизбежно, но всегда помните, что все длится столько, сколько необходимо, чтобы быть незабываемым, и это период, который мы должны максимально использовать. Пусть это будет благословенный финал!!", – говорится в сообщении.

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Как сообщает Terricon, этому предшествовала встреча представителя игрока с руководством бразильского "Интернасионаля", где обсуждалось возможное возвращение 33-летнего форварда в родную страну.

Действующий контракт футболиста с донецким клубом истечет 30 июня. Футболист ранее уже заявлял, что не хотел бы оставаться в Украине. В "Интер" он, напротив, никогда не скрывал желания вернуться.

В бразильском клубе у него вряд ли будет такая же зарплата, как в "Шахтере", но он хотел бы узнать, что может ему предложить этот клуб.

До этого представитель игрока также встречался с клубами из России, ОАЭ и Китая, однако их предложения нападающий отклонил.

Тайсон приехал в Украину в 2010 году и играл за харьковский "Металлист". В 2013 году его приобрел донецкий клуб за 16 миллионов евро.

Ранее форвард закарпатского "Миная" Артем Милевский заявил, что после ухода из киевского "Динамо" ему полгода не хотелось играть в футбол.

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