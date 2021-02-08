Капітан "Шахтаря" Тайсон емоційно попрощався з клубом

33-річний форвард "гірників" планує незабаром повернутися до рідної Бразилії. Його представник вже зустрічався з керівництвом бразильського "Інтернасіоналя".

Капітан футбольного клубу "Шахтар" Тайсон у понеділок, 8 лютого, розмістив у себе в Instagram прощальне повідомлення українській команді.

"Все має початок, середину та кінець. Щось неминуче, але завжди пам'ятайте, що все триває стільки, скільки необхідно, щоб бути незабутнім, і це період, який ми повинні максимально використовувати. Нехай це буде благословенний фінал!", — йдеться в повідомленні.

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Як повідомляє Terricon, цьому передувала зустріч представника гравця з керівництвом бразильського "Інтернасіоналя", де обговорювалося можливе повернення 33-річного форварда до рідної країни.

Чинний контракт футболіста з донецьким клубом закінчиться 30 червня. Футболіст раніше вже заявляв, що не хотів би залишатися в Україні. В "Інтер" він, навпаки, ніколи не приховував бажання повернутися.

У бразильському клубі у нього навряд чи буде така ж зарплата, як у "Шахтарі", але він хотів би дізнатися, що може йому запропонувати цей клуб.

До цього представник гравця також зустрічався з клубами з Росії, ОАЕ та Китаю, однак їхні пропозиції нападник відхилив.

Тайсон приїхав в Україну у 2010 році і грав за харківський "Металіст". У 2013 році його придбав донецький клуб за 16 мільйонів євро.

Раніше форвард закарпатського "Миная" Артем Мілевський заявив, що після відходу з київського "Динамо" йому пів року не хотілося грати в футбол.

Артем Мілевський свого часу подавав дуже великі надії. Але замість по-справжньому гучних успіхів на футбольному полі Мілевський прославився скандалами поза ним: походами по нічних клубах, попаданням в ДТП на одній з найдорожчих машин серед українських футболістів і т.д.