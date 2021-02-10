Месси – лучший игрок десятилетия по версии IFFHS

За последние 10 лет форвард Барселоны выиграл четыре Золотых мяча и две Лиги чемпионов, завоевал шесть чемпионских титулов Ла Лиги, пять Кубков Испании и четыре Суперкубка страны.

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим футболистом за последнее десятилетие (2011-2020) в рейтинге Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Об этом сообщается на сайте организации.

В голосовании приняли участие представители 150 стран.

За последнее десятилетие Лионель Месси выиграл четыре Золотых мяча и две Лиги чемпионов, а также завоевал шесть чемпионских титулов Ла Лиги, пять Кубков Испании и четыре Суперкубка страны.

На втором месте в рейтинге расположился португальский форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду. Замкнул тройку лучших бывший хавбек "Барселоны" и сборной Испании Андрес Иньеста.

Примечательно, что в первую десятку рейтинга попали сразу два голкипера – немец Мануэль Нойер и итальянец Джанлуиджи Буффон.

ТОП-10 лучших игроков десятилетия в мире по версии IFFHS:

Лионель Месси ("Барселона" / Аргентина) Криштиану Роналду ("Ювентус" / Португалия) Андрес Иньеста ("Виссел Кобе" / Испания) Неймар ("ПСЖ" / Бразилия) Серхио Рамос ("Реал" / Испания) Мануэль Нойер ("Бавария" / Германия) Роберт Левандовски ("Бавария" / Польша) Джанлуиджи Буффон ("Ювентус" / Италия) Златан Ибрагимович ("Милан" / Швеция) Лука Модрич ("Реал" / Хорватия)

Напомним, Лионель Месси в "Барселоне" побил рекорд бразильского футболиста Пеле по количеству забитых мячей за один клуб. Рекорд Пеле держался более 40 лет.