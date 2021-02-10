Мессі — найкращий гравець десятиліття за версією IFFHS

За останні 10 років форвард Барселони виграв чотири Золотих м'ячі та дві Ліги чемпіонів, завоював шість чемпіонських титулів Ла Ліги, п'ять Кубків Іспанії та чотири Суперкубки країни.

Нападник "Барселони" та збірної Аргентини Ліонель Мессі визнаний кращим футболістом за останнє десятиліття (2011-2020) у рейтингу Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

Про це повідомляється на сайті організації.

У голосуванні взяли участь представники 150 країн.

За останнє десятиліття Ліонель Мессі виграв чотири Золотих м'ячі та дві Ліги чемпіонів, а також завоював шість чемпіонських титулів Ла Ліги, п'ять Кубків Іспанії та чотири Суперкубки країни.

На другому місці в рейтингу розташувався португальський форвард "Ювентуса" Кріштіану Роналду. Замкнув трійку кращих колишній хавбек "Барселони" і збірної Іспанії Андрес Іньєста.

Варто зауважити, що в першу десятку рейтингу потрапили відразу два голкіпера — німець Мануель Ноєр та італієць Джанлуїджі Буффон.

ТОП-10 кращих гравців десятиліття в світі за версією IFFHS:

Ліонель Мессі ("Барселона"/Аргентина) Кріштіану Роналду ("Ювентус"/Португалія) Андрес Іньєста ("Віссел Кобе"/Іспанія) Неймар ("ПСЖ"/Бразилія) Серхіо Рамос ("Реал"/Іспанія) Мануель Ноєр ("Баварія"/Німеччина) Роберт Левандовский ("Баварія"/Польща) Джанлуїджі Буффон ("Ювентус"/Італія) Златан Ібрагімович ("Мілан"/Швеція) Лука Модрич ("Реал"/Хорватія)

Нагадаємо, Ліонель Мессі в "Барселоні" побив рекорд бразильського футболіста Пеле за кількістю забитих м'ячів за один клуб. Рекорд Пеле тримався більше 40 років.