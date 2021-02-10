Легионер "Шахтера" летом может продолжить карьеру в Англии

Удачные выступления Манора Соломона в Лиге чемпионов привлекли к нему внимание со стороны многих ведущих клубов Европы.

Молодой израильский полузащитник донецкого "Шахтера" Манор Соломон, который ярко себя проявил в играх группового турнира Лиги чемпионов, заявил о том, что может продолжить карьеру в Англии.

Об этом он сказал журналистам Sport5.

"Ведутся переговоры с командами из Англии. Летом что-то может произойти. Я мечтаю играть в Англии. Мне кажется, что для меня это самый реальный вариант. Кроме того, команды из Англии платежеспособные", – сказал Соломон.

Соломон был приобретен Шахтером за 6 миллионов евро у клуба "Маккаби Петах-Тиква" в январе 2019 года. Его контракт с горняками рассчитан до лета 2024 года.

Удачные выступления футболиста в Лиге чемпионов привлекли к нему внимание со стороны многих ведущих клубов Европы. В последние время появлялось много сообщений о его возможном переходе в "Арсенал", в то же время упоминаются и другие команды, такие как "Манчестер Сити", "Рома", "Аталанта" и "Лидс".

Отметим, донецкий "Шахтер" уже отказался продавать молодого израильского полузащитника за 35-40 миллионов евро одному из топ-клубов итальянского чемпионата. В "Шахтере" считают, что после короновирусного периода смогут получить за Соломона гораздо большую сумму, около 50-60 млн евро. Другие клубы также интересовались возможной покупкой талантливого израильского игрока, но руководство украинской команды не стало прислушиваться к предложениям.